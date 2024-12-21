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    • Представитель Батракова поделился итогами встречи по новому контракту Алексея

    Представитель Батракова поделился итогами встречи по новому контракту Алексея

    Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил о состоявшейся встрече с клубом по новому контракту игрока.

    «Все прошло конструктивно. Понятно, что никаких окончательных решений принято не было. Стратегически обе стороны желают подписать новый контракт. Есть понимание, какие вопросы требуют проработки, новый документ требует времени. Но у всех позитивный настрой. Очень высокая доля вероятности, что мы подпишем этот контракт.

    Со спортивным директором Дмитрием Николаевичем Ульяновым мы на связи, мы постоянно контактируем. Сейчас нет определенной даты, когда встретимся, но никаких проблем с этим нет. Закончили на позитиве, все настроены очень оптимистично», – сказал Кузьмичев.

    • Батракову в июне исполнилось 19 лет.
    • Он дебютировал за главную команду «Локомотива» в марте.
    • С тех пор Алексей забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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