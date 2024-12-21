«Барселона» заинтересовалась вингером «Баварии»

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Баварии» Лерою Сане, у которого летом истекает контракт с немецким клубом. Сам футболист ведет переговоры с мюнхенцами о продлении соглашения и приоритетом для него является остаться в Бундеслиге.

«Барселона» пока не делала предложений футболисту. И может выйти на него, когда станет ясно, что контракт с «Баварией» не продлят, а игрок станет свободным агентом.