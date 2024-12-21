Глушакову откажут в назначении в «Химки-2»

Дмитрий Поляцкин, который в ближайшее время возглавит спортивный департамент «Химок», не сделает полузащитника Дениса Глушакова тренером второй команды. По данным «Спорт-Экспресса», «Химки-2» возглавит другой специалист.
Под руководством Глушакова вторая команда подмосковного клуба провела два просмотровых матча.
37-летний Глушаков выступает за «СКА-Ростов» в медиалиге. При этом его контракт с «Химками» не расторгнут, и он продолжает числиться в заявке клуба.
- В этом сезоне хавбек провел 8 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.
- Ранее сообщалось, что Глушаков станет тренером второй или молодежной команды «Химок».