Глушакову откажут в назначении в «Химки-2»

Дмитрий Поляцкин, который в ближайшее время возглавит спортивный департамент «Химок», не сделает полузащитника Дениса Глушакова тренером второй команды. По данным «Спорт-Экспресса», «Химки-2» возглавит другой специалист.

Под руководством Глушакова вторая команда подмосковного клуба провела два просмотровых матча.

37-летний Глушаков выступает за «СКА-Ростов» в медиалиге. При этом его контракт с «Химками» не расторгнут, и он продолжает числиться в заявке клуба.