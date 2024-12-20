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    • Пономарев: «С футболом у Соболева все, его продажа в «Зенит» – одна из лучших сделок в истории «Спартака»

    Пономарев: «С футболом у Соболева все, его продажа в «Зенит» – одна из лучших сделок в истории «Спартака»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев похвалил «Спартак» за трансфер Александра Соболева в «Зенит».

    «Продажа Соболева за 10 млн евро – одна из лучших сделок в истории «Спартака». Красно-белым повезло избавиться от Соболева за такие бешеные деньги.

    Учитывая ту игру, которую он показывает, сейчас Соболева не продать и за пару миллионов. С футболом у него, похоже, все», – сказал Пономарев.

    • У Соболева нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в «Зенит».
    • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.12.2024 22:10
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    Комментарии (7)
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    Тинез Розоп
    1734722220
    Это откат за Дзюбу пришёл…
    Ответить
    ...уефан
    1734722869
    ...сами до сих пор в восхищении от этой сделки!)...
    Ответить
    Интерес
    1734724996
    В Катаре песочком потрут,в заливе отмоют и весной выйдет,как свеженький поросёночек.Так что держитесь,спартачи,возмездие впереди.
    Ответить
    Plyash
    1734731485
    А Зенит разве Соболева не в спортлото выиграл..?
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    serhio80
    1734731506
    Я бы понял если бы ветерана спросили как там пьянич, пора ли ихарю на пенсию, что делать с баном от УЕФА) у нас есть ещё парочка подающих надежды, по 10 с радостью отдадим, не мешайте блохастых дурить
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