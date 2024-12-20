Пономарев: «С футболом у Соболева все, его продажа в «Зенит» – одна из лучших сделок в истории «Спартака»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев похвалил «Спартак» за трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Продажа Соболева за 10 млн евро – одна из лучших сделок в истории «Спартака». Красно-белым повезло избавиться от Соболева за такие бешеные деньги.

Учитывая ту игру, которую он показывает, сейчас Соболева не продать и за пару миллионов. С футболом у него, похоже, все», – сказал Пономарев.