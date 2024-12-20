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    • Глушенкова похвалили за наряд с розовой кофточкой: «Такие мужчины вызывают восхищение»

    Глушенкова похвалили за наряд с розовой кофточкой: «Такие мужчины вызывают восхищение»

    Стилист Ольга Ким высоко отозвалась о нашумевшем образе Максима Глушенкова.

    • Его запечатлели на Мальдивах в розовой обтягивающей кофте, штанах в сеточку и тапках Dolce&Gabbana.
    • Футболист вышел на прогулку в одежде своей девушки, поскольку проиграл желание одноклубнику Юрию Горшкову в карточную игру UNO.

    «Парень явно шарит в трендах, потому что он выбрал трендовые вещи: облегающий лонгслив – вещь базовая, в облегающих вещах для мужчин нет ничего такого, они были и раньше. Как базовый вариант – вполне себе.

    Возможно, смутил розовый цвет, но меня, как стилиста, восхищают люди, которые идут против стереотипов – такие мужчины вызывают восхищение. Изначально розовый цвет в моду принесли именно мужчины.

    Брюки кроше – в тренде! Это один из самых мощных трендов прошлого и текущего сезона – круто, что он выбрал модные брюки.

    В них нет ничего экстраординарного, он же не голый, да и гуляет не в городе, а на пляже. Такие брюки носят в основном женщины, поступок футболиста – экстраординарный, но я такое одобряю.

    Единственное, что меня напрягает: обе части облегающие, хочется разнообразия объемов», – сказала Ким

    • Глушенков в «Зените» с лета 2024 года.
    • В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: Sport24

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    20.12.2024 21:09
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    Комментарии (9)
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    serhio80
    1734721013
    Дополним) три два расы и стилисты за бзденит)
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    k611
    1734721147
    Дулин бы оценил
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    ...уефан
    1734722270
    ...ну-всё, стилисты-оптимисты, визажисты-онанисты, заберут теперь Максимку в свой радужный мир. Пропал пацан)...
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    ziborock
    1734723409
    Да вся пи****сня не нарадуется Глушенковым!)))
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    Вжыхъ
    1734724507
    У нас вроде пропаганда подобного запрещена законом, нет?
    Ответить
    neim
    1734732161
    Местные, Мальдивские сообщества ЛГБТ, тоже наверное не нарадуются ))).
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    VVM1964
    1734734377
    Карточный долг конечно дело святое, но играть на желание !... Чревато однако - желания бывают разными ...
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