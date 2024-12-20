Глушенкова похвалили за наряд с розовой кофточкой: «Такие мужчины вызывают восхищение»

Стилист Ольга Ким высоко отозвалась о нашумевшем образе Максима Глушенкова.
- Его запечатлели на Мальдивах в розовой обтягивающей кофте, штанах в сеточку и тапках Dolce&Gabbana.
- Футболист вышел на прогулку в одежде своей девушки, поскольку проиграл желание одноклубнику Юрию Горшкову в карточную игру UNO.
«Парень явно шарит в трендах, потому что он выбрал трендовые вещи: облегающий лонгслив – вещь базовая, в облегающих вещах для мужчин нет ничего такого, они были и раньше. Как базовый вариант – вполне себе.
Возможно, смутил розовый цвет, но меня, как стилиста, восхищают люди, которые идут против стереотипов – такие мужчины вызывают восхищение. Изначально розовый цвет в моду принесли именно мужчины.
Брюки кроше – в тренде! Это один из самых мощных трендов прошлого и текущего сезона – круто, что он выбрал модные брюки.
В них нет ничего экстраординарного, он же не голый, да и гуляет не в городе, а на пляже. Такие брюки носят в основном женщины, поступок футболиста – экстраординарный, но я такое одобряю.
Единственное, что меня напрягает: обе части облегающие, хочется разнообразия объемов», – сказала Ким
- Глушенков в «Зените» с лета 2024 года.
- В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах.