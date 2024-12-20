Глушенкова похвалили за наряд с розовой кофточкой: «Такие мужчины вызывают восхищение»

Стилист Ольга Ким высоко отозвалась о нашумевшем образе Максима Глушенкова.

Его запечатлели на Мальдивах в розовой обтягивающей кофте, штанах в сеточку и тапках Dolce&Gabbana.

Футболист вышел на прогулку в одежде своей девушки, поскольку проиграл желание одноклубнику Юрию Горшкову в карточную игру UNO.

«Парень явно шарит в трендах, потому что он выбрал трендовые вещи: облегающий лонгслив – вещь базовая, в облегающих вещах для мужчин нет ничего такого, они были и раньше. Как базовый вариант – вполне себе.

Возможно, смутил розовый цвет, но меня, как стилиста, восхищают люди, которые идут против стереотипов – такие мужчины вызывают восхищение. Изначально розовый цвет в моду принесли именно мужчины.

Брюки кроше – в тренде! Это один из самых мощных трендов прошлого и текущего сезона – круто, что он выбрал модные брюки.

В них нет ничего экстраординарного, он же не голый, да и гуляет не в городе, а на пляже. Такие брюки носят в основном женщины, поступок футболиста – экстраординарный, но я такое одобряю.

Единственное, что меня напрягает: обе части облегающие, хочется разнообразия объемов», – сказала Ким