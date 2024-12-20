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    Корнеев назвал лучшего полузащитника России в 2024 году

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев ответил, какого хавбека считает лучшим в России по итогам года.

    «На мой взгляд, Алексей Батраков – лучший полузащитник в России по итогам 2024 года.

    Алексей – один из немногих футболистов, кто делал сумасшедшую разницу на футбольном поле на протяжении долгого периода времени и показывал невероятную статистику, забивая голы и отдавая результативные передачи», – сказал Корнеев.

    • Батракову в июне исполнилось 19 лет.
    • Он дебютировал за главную команду «Локомотива» в марте.
    • С тех пор Алексей забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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