Корнеев назвал лучшего полузащитника России в 2024 году

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев ответил, какого хавбека считает лучшим в России по итогам года.

«На мой взгляд, Алексей Батраков – лучший полузащитник в России по итогам 2024 года.

Алексей – один из немногих футболистов, кто делал сумасшедшую разницу на футбольном поле на протяжении долгого периода времени и показывал невероятную статистику, забивая голы и отдавая результативные передачи», – сказал Корнеев.