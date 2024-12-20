Мостовой назвал лучшего полузащитника РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал Максима Глушенкова из «Зенита» лучшим полузащитником 2024 года.

«Я считаю, что лучший полузащитник в России по итогам 2024 года – это Максим Глушенков из «Зенита». Он здорово играл на протяжении всего этого года. А в начале нынешнего сезона Максим забил очень много голов и отдал очень много результативных передач.

Поэтому сильнейшим для меня однозначно является Глушенков», – сказал Мостовой.