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    Мостовой назвал лучшего полузащитника РПЛ

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал Максима Глушенкова из «Зенита» лучшим полузащитником 2024 года.

    «Я считаю, что лучший полузащитник в России по итогам 2024 года – это Максим Глушенков из «Зенита». Он здорово играл на протяжении всего этого года. А в начале нынешнего сезона Максим забил очень много голов и отдал очень много результативных передач.

    Поэтому сильнейшим для меня однозначно является Глушенков», – сказал Мостовой.

    • Глушенков стал лучшим ассистентом РПЛ в сезоне-2023/24 в составе «Локомотива».
    • В сезоне-2024/25 он перешел в «Зенит», его статистика: 8 голов и 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1734680613
    Ну весьма спорное решение... В Зенит царя всё равно не возьмут даже помощником помощника.
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