Мостовой назвал лучшего полузащитника РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал Максима Глушенкова из «Зенита» лучшим полузащитником 2024 года.
«Я считаю, что лучший полузащитник в России по итогам 2024 года – это Максим Глушенков из «Зенита». Он здорово играл на протяжении всего этого года. А в начале нынешнего сезона Максим забил очень много голов и отдал очень много результативных передач.
Поэтому сильнейшим для меня однозначно является Глушенков», – сказал Мостовой.
- Глушенков стал лучшим ассистентом РПЛ в сезоне-2023/24 в составе «Локомотива».
- В сезоне-2024/25 он перешел в «Зенит», его статистика: 8 голов и 2 ассиста в 10 матчах.