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    • Медведев отреагировал на признание «Зенита» самым популярным клубом России

    Медведев отреагировал на признание «Зенита» самым популярным клубом России

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал признание петербургского клуба самым популярным в стране. Его не удивил этот результат.

    «Зенит» выиграл РПЛ шесть раз подряд.

    – По результатам опроса GfK, «Зенит» не только стал самым популярным клубом в России, но и вошел в топ-3 по Москве. Вас удивляет настолько внушительный результат?

    – Эти результаты отражают целый ряд событий, явлений и процессов:

    1) Спортивные достижения «Зенита» за последнее время: 6 титулов чемпиона России, 2 Кубка России и 5 Суперкубков России;

    2) Международная программа клуба, причем во всех возрастах;

    3) 3 чемпионства женской команды «Зенит»;

    4) Масштабная, творческая и разнообразная работа маркетинговой и PR-служб клуба, нацеленная на все возраста и слои населения;

    5) Успешная всероссийская и международная программа «Зенит-Чемпионика» для мальчишек и девчонок, позволяющая играть в футбол вне профессионального футбола.

    6) И многое другое денно и нощно.

    Отсюда и результаты, на которых «Зенит» не будет останавливаться.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (24)
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    andr45
    1734619415
    Приношу свои извинения за свою несколько не сдержанную реакцию на, как выяснилось, ЛЖИВУЮ информация. Вот выдержка из отчета GfK, приводимая Рамблер/спорт: «В столице наибольшей популярностью пользуется клуб «Спартак», к болельщикам красно-белых себя относят 16% москвичей. ЦСКА занимает второе место с 13%, а «Зенит» замыкает тройку с 5%. В Санкт-Петербурге же 96% жителей знают местную команду, что является самым высоким показателем УЗНАВАЕМОСТИ среди клубов РПЛ.» Вот теперь всё стало на свои места)
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    ivany4
    1734620486
    Вот теперь стало понятно для кого компания Gfk проводила непрофильный анализ. Причем советую прочитать этот отчет полностью и до конца. Интересное замечание увидите в конце текста. Ну а пока все как в сказке - дурак думкой богатеет. А при нынешних реалиях - богатый дурак - платит денежку, что бы создать впечатление что сильно значим.))
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    Benifacto
    1734621331
    ну а если взять реальную статистику, то зенит ненавидят на всей территории РФ, и известно почему, это: газпром, стадион(то скока потрачено) и то куда идет наше достояние как они говорят по телеку, ну и покупки футболистов за х2-х3 прайса! так что предлагаю провести опрос про самый ненавистный клуб и все быстро встанет на свои места....
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    ziborock
    1734621446
    "По результатам опроса GfK, «Зенит» самый популярный клуб в России и за него болеют 19 миллионов." Во первых сомневаюсь что GfK опросил столько народа, а во вторых более чем уверен что это пиз**жь!) Найдется здесь хоть один человек которого опрашивали?! Допустим что это правда, то у меня один вопрос: Где так искусно прячутся все эти болельщики Зенита?! У нас в Курской области видел в живую только одного! Я сегодня когда мусор выкидывал даже в контейнер заглянул, вдруг они там!)))
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    Каратель помойников
    1734622367
    Что то не одного вшивика не видно...а,понял,им некогда они болеют за бзюнит)))
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    Вжыхъ
    1734623342
    Зенит? Кто это?!
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    FCSpartakM
    1734624345
    А еще у нас зарплаты высокие в стране. Вот примерно так эта новость звучит. По Питеру прошлись, спросили 1000 человек за кого они болели, а потом выдали за данные
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    рылы
    1734624844
    у рылов всё стабильно: полыхает так, что зарево в тарасофке видно даже из ленинградской области!
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    baggio80
    1734626581
    А опрос проводился среди всех питерских таджиков и узбеков ведь в питере Русских почти и не осталось
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    Цугундeр
    1734628312
    )) Марш будущих чемпионов розового пьедестала.. Кого -то не хватает . Из трёх букв.)
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