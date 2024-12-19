Медведев отреагировал на признание «Зенита» самым популярным клубом России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал признание петербургского клуба самым популярным в стране. Его не удивил этот результат.

«Зенит» выиграл РПЛ шесть раз подряд.

– По результатам опроса GfK, «Зенит» не только стал самым популярным клубом в России, но и вошел в топ-3 по Москве. Вас удивляет настолько внушительный результат?

– Эти результаты отражают целый ряд событий, явлений и процессов:

1) Спортивные достижения «Зенита» за последнее время: 6 титулов чемпиона России, 2 Кубка России и 5 Суперкубков России;

2) Международная программа клуба, причем во всех возрастах;

3) 3 чемпионства женской команды «Зенит»;

4) Масштабная, творческая и разнообразная работа маркетинговой и PR-служб клуба, нацеленная на все возраста и слои населения;

5) Успешная всероссийская и международная программа «Зенит-Чемпионика» для мальчишек и девчонок, позволяющая играть в футбол вне профессионального футбола.

6) И многое другое денно и нощно.

Отсюда и результаты, на которых «Зенит» не будет останавливаться.