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    • Губернатор Самарской области рассказал о долге «Крыльев» в 1 миллиард рублей

    Губернатор Самарской области рассказал о долге «Крыльев» в 1 миллиард рублей

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что у «Крыльев Советов» имеется долг. Он составляет 1 миллиард рублей.

    «Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть займ в 1 миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается. Правительство выделяет 2 миллиарда рублей в год, а клуб этот долг не гасит. И у нас есть долг в 1 миллиард рублей, который искусственно пролонгируется на протяжении 10 лет, и мы вот это все поддерживаем.

    Это лишь та небольшая часть того, что сейчас является историей «Крыльев Советов». Мне как болельщику хочется красивого футбола и красивой части истории «Крыльев Советов». Но я же еще учредитель и вижу настоящую фактуру. В том заявлении, которое я подал, есть восемь эпизодов, вроде. Они все очень разные. Я не могу их комментировать, пусть работают профессионалы – Следственный комитет и МВД», – сказал Федорищев в прямом эфире «Очная ставка».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    1734601354
    "Мне как болельщику хочется красивого футбола и красивой части истории «Крыльев Советов»" Начинал с того,что футбол ему мало интересен был,потому как предпочитал другие виды спорта.И вдруг... "Какой ты нафиг танкист"?
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    Benifacto
    1734602629
    ну если 1 миллиард был взят десять лет назад, это щас 3 миллиарда с хвостиком? я правильно понимаю?
    Ответить
    ...уефан
    1734603803
    ...слушайте, таки это уже хорошая сумма!... Радует слух! И неважно, по какому делу)...
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    FRZZ
    1734606270
    Увы, сейчас действительность такая: нет денег, нет футбола.
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