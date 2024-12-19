Губернатор Самарской области рассказал о долге «Крыльев» в 1 миллиард рублей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что у «Крыльев Советов» имеется долг. Он составляет 1 миллиард рублей.

«Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть займ в 1 миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается. Правительство выделяет 2 миллиарда рублей в год, а клуб этот долг не гасит. И у нас есть долг в 1 миллиард рублей, который искусственно пролонгируется на протяжении 10 лет, и мы вот это все поддерживаем.

Это лишь та небольшая часть того, что сейчас является историей «Крыльев Советов». Мне как болельщику хочется красивого футбола и красивой части истории «Крыльев Советов». Но я же еще учредитель и вижу настоящую фактуру. В том заявлении, которое я подал, есть восемь эпизодов, вроде. Они все очень разные. Я не могу их комментировать, пусть работают профессионалы – Следственный комитет и МВД», – сказал Федорищев в прямом эфире «Очная ставка».