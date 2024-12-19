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    • Винисиус высказался о ситуации с проигранным голосованием за «Золотой мяч»

    Винисиус высказался о ситуации с проигранным голосованием за «Золотой мяч»

    Вингер «Реала» Винисиус сохраняет спокойствие, не смотря на то, что не смог получить «Золотой мяч» в этом году.

    «Это была отличная неделя, очень важная для меня. Игроки «Реала» помогают мне каждый день.

    «Реал» – лучшая команда в мире. Мои товарищи по команде помогают мне, и я здесь, чтобы играть для них, выкладываться полностью и защищать самую важную майку в мире.

    Я очень спокоен. Я всегда много работаю и стараюсь изо всех сил. Люди, которые не голосовали за меня [на «Золотом мяче»], не изменят того, что я думаю и что каждый день говорят мои партнеры по команде», – сказал Винисиус.

    • Бразилец занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч», которое выиграл Родри из «Манчестер Сити».
    • На этой неделе Винисиус получил премию The Best от ФИФА как лучший игрок прошлого сезона.

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    Источник: Marca

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