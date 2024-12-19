Винисиус высказался о ситуации с проигранным голосованием за «Золотой мяч»

Вингер «Реала» Винисиус сохраняет спокойствие, не смотря на то, что не смог получить «Золотой мяч» в этом году.

«Это была отличная неделя, очень важная для меня. Игроки «Реала» помогают мне каждый день.

«Реал» – лучшая команда в мире. Мои товарищи по команде помогают мне, и я здесь, чтобы играть для них, выкладываться полностью и защищать самую важную майку в мире.

Я очень спокоен. Я всегда много работаю и стараюсь изо всех сил. Люди, которые не голосовали за меня [на «Золотом мяче»], не изменят того, что я думаю и что каждый день говорят мои партнеры по команде», – сказал Винисиус.