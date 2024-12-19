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    • Федорищев назвал клуб, который не занимается подкупом судей

    Федорищев назвал клуб, который не занимается подкупом судей

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сказал, что «Зенит» следует прозрачным правилам футбола.

    «Точно знаю, что «Зенит» такой деятельностью (подкупом судей) не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», – сказал Федорищев в программе «Очная ставка».

    • Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров самарского клуба, имя которого не привел. По словам Федорищева, в схеме замешаны 10 команд.
    • Губернатор обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (22)
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    Интерес
    1734594596
    "Борец" оказался примитивным подхалимом.Как говорил один небезызвестный аферист от власти :"Зачем покупать завод,если можно купить директора?".
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    DMитрий
    1734595319
    И тут у многих, кто не вытащил приз из черного коробченка начало очень сильно подгорать и жим жим делать! Первые уже стартанули, скоро и остальные о.п.е.з.д.у.н.ы подтянутся.
    Ответить
    Борис34684
    1734597105
    После того что наговорил Самарский губер, можно на данный момент смело сказать одно, ТРЕПЛО.
    Ответить
    biber.ru
    1734597159
    Хайпанул, заметили.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1734597893
    губера пригласили на срач-тв и под "пыткой" возлияния пары бутылок виски заставили признать, что бом.жи - самые "неподкупные" в России - всё, что нужно знать о Федорищеве и его "претензиях" к клубам РПЛ про "занос судьям 36 лимонов"...)))
    Ответить
    NewLife
    1734599200
    "Зенит» следует прозрачным правилам футбола." Абсолютно верно - настолько прозрачные, что куда бы судьи ни посмотрели, они видят строгий взгляд Дюкова, грозящего им пальчиком.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1734603524
    Лихо лизнул, видать очко жим-жим, не железное.
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    шахта Заполярная
    1734603745
    Зенит следует прозрачным правилам футбола и не мелочится на каждого судейку, он скупает всю судейскую контору.
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    рылы
    1734605477
    горит у рылов) ой, горит)))
    Ответить
    Айболид
    1734606215
    ПОЖАР , ПО ЖАААР в свинарнике ! ))))))))) Очень рылы бесятся , когда нейтральный человек про Зенит дурного не говорит . Свиносекту аж "мехом внутрь" выворачивает . Любого индивидуума они готовы с говном смешать , если он не услаждает их слух негативом на Зенит .
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