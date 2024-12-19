Федорищев назвал клуб, который не занимается подкупом судей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сказал, что «Зенит» следует прозрачным правилам футбола.
«Точно знаю, что «Зенит» такой деятельностью (подкупом судей) не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», – сказал Федорищев в программе «Очная ставка».
- Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров самарского клуба, имя которого не привел. По словам Федорищева, в схеме замешаны 10 команд.
- Губернатор обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове.