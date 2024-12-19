Федорищев назвал клуб, который не занимается подкупом судей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сказал, что «Зенит» следует прозрачным правилам футбола.

«Точно знаю, что «Зенит» такой деятельностью (подкупом судей) не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», – сказал Федорищев в программе «Очная ставка».