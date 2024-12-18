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    • Орлов: «Неужели Семак считает, что «Зенит» демонстрирует чемпионский футбол? Вот «Спартак» – другое дело»

    Орлов: «Неужели Семак считает, что «Зенит» демонстрирует чемпионский футбол? Вот «Спартак» – другое дело»

    Комментатор Геннадий Орлов дал понять, что «Зениту» нужна перестройка состава. По его мнению, команда не показывает хорошую игру.

    «Зениту» нужна внутренняя перестройка. Да, скорее не революция, а перестройка. Если кто-то из игроков не понимает, что на кону стоят золотые медали, если кто-то уже не может включиться, перестроиться, с ними надо расставаться. Продавать или отдать в аренду. Предстоит большая работа.

    Это мое личное видение ситуации. Не знаю, понимает ли это Семак. Судя по его последним комментариям, он, как мне показалось, ссылается на обстоятельства. Но, на мой взгляд, речь идет об очень глубоких проблемах... Не уверен, сможет ли Клаудиньо вернуться на свой прежний уровень. Я когда-то делал большое интервью с Анатолием Тарасовым, великим хоккейным тренером. В игровых видах спорта законы одни. Так вот он говорил: «Тренеру порой надо резать по живому!» И сейчас Семаку нужно осознать, с кем ему не по пути, с кем он не сможет взять титул. Надо иметь большое мужество, чтобы с кем-то сейчас расстаться. Просто так, по инерции уже ничего не выйдет. Неужели Сергей Богданыч считает, что его подопечные демонстрируют чемпионский футбол? Я так не думаю. Вот «Спартак» – другое дело. Станкович улучшил физические возможности футболистов. И как они задвигались!» – сказал Орлов.

    • «Зенит» после 18 туров делит лидерство с «Краснодаром».
    • Клуб шесть раз подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2024 23:11
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    Комментарии (5)
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    БАЗАРА НЕТ
    1734552735
    Спам отстойная
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    FCSpartakM
    1734554144
    так зенит в том году чемпионской игры не показал. В Питере болваны сидят, которые закрывали на все глаза, так как выиграли чемпионство. Даже осознать не могут, что им его выиграл Пися ростовский, а в этом сезоне все идет примерно так же, только заверещали по -другому
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    рылы
    1734556446
    уже писал ранее, споря с хряком. суть в том, что зенит покупал дорогих игроков молодыми - а сейчас они все постарели. просадка пошла уже в прошлом сезоне (рыло ниже право). грядёт большая чистка. и летом была допущена стратегическая ошибка. не покупка дельфинария - она оправдана. а то, что не продали кассьерру, когда арабы предлагали за него сундуки с золотом. в итоге с лусиано нападающих стало больше чем надо, все стали получать меньше времени на поле, и вот это может аукнуться. ладно, ещё 12 туров, после чего ждём существенных изменений в составе.
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    slavа0508
    1734559860
    Гена наш человек ..
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