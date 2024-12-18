Канчельскис хочет стать спортивным директором «Спартака»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что хотел бы работать в «Спартаке». Он готов стать спортивным директором клуба.

«Кто бы не хотел поработать в такой команде, как «Спартак»? Наверное, только ленивый человек отказался бы. Если мне предложат поработать спортивным директором, то обсудим. А так, никто ко мне не обращался.

Надеюсь, «Спартак» найдет нормального спортивного директора, а не какого-нибудь проходимца. Когда найдут, будем смотреть на его работу», – сказал Канчельскис.