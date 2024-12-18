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    Канчельскис хочет стать спортивным директором «Спартака»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что хотел бы работать в «Спартаке». Он готов стать спортивным директором клуба.

    «Кто бы не хотел поработать в такой команде, как «Спартак»? Наверное, только ленивый человек отказался бы. Если мне предложат поработать спортивным директором, то обсудим. А так, никто ко мне не обращался.

    Надеюсь, «Спартак» найдет нормального спортивного директора, а не какого-нибудь проходимца. Когда найдут, будем смотреть на его работу», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Metaratings.ru

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    18.12.2024 20:54
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Спартач80
    1734545175
    Проходимец не нужен, поэтому к тебе и не обращались ....
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    alefreddy
    1734545756
    зачем нужен тот который несет про команду постоянный негатив
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    Тинез Розоп
    1734547056
    Черти хоровод начали вокруг Спартака водить…
    Ответить
    NewLife
    1734550390
    Плохой подражатель Мостовому)))
    Ответить
    шахта Заполярная
    1734565978
    Что только под Новый год не прочитаешь
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    Аналитик77
    1734566330
    Он сначала клеймит Спартак и все что с ним связано, а потом рассуждает о работе в клубе. Идеальная пара с нытиком Мостовым
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