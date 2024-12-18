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    Орлов рассказал о большой проблеме в «Зените»

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал о проблеме «Зенита». По его мнению, петербургская команда нуждается в обновлении состава.

    «В «Зените» большая проблема. Надо ее решать. Еще прошлой весной, после сборов питерцы выглядели неважно. Думаю, дело не только в функциональной готовности, но и в психологии, ментальности. Видимо, игроки действительно пресытились победами. Если даже этот сезон взять, то хватило на четыре тура, когда пришел Глушенков. Лусиано ярко себя проявлял, Вендел был, как говорится, в порядке. Но потом-то все развалилось...

    И последние матчи говорят о том, что в «Зените» надо проводить революцию в составе! Сможет ли это сделать Семак? Сейчас нужно усилить три позиции. Центральный защитник, центральный полузащитник и нападающий. «Зениту» не хватает скоростных исполнителей. Он не быстрее остальных конкурентов. Так что Сергей Богданыч стоит перед вызовом. В принципе, в прошлые годы клуб, как правило, попадал с трансферами. Но! Приобретение Ахметова – первый звонок. Второй звонок – Соболев. Волков перешел из «Краснодара», но получил травму. Желаем ему скорейшего выздоровления. Но сможет ли он отвоевать себе место в составе... Я восхищался его физическими данными, выдал ему авансы. Но по его играм в «Зените» понял: ему не хватает футбольного интеллекта, чтобы взаимодействовать с партнерами. Вот в чем вся штука. На одной «физике» далеко не уехать. Ну посмотрим, что будет дальше. Прежде всего ему надо восстановиться. В общем, ясно, что лодка перегружена... Лишний товар. Балласт, который не двигает команду вперед. Если все останется так, как сейчас, то «Зенит» не станет чемпионом», – сказал Орлов.

    • «Зенит» после 18 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице.
    • Клуб имеет столько же очков, сколько и «Краснодар», но уступает по дополнительным показателям.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2024 18:17
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    andrei-sarap-yandex
    1734535928
    СЕМАК это баласт..не мотивирует игроков...мямлит постоянно.....приходят хорошие легионеры а он превращает в средних .....СОБОЛЕВ ВОЛКОВ очень слабые
    Ответить
    Цугундeр
    1734536150
    )) Во псина старая отгрызает лапу на ходу.) Через забор ему что- ли кости кидают..?)
    Ответить
    TIMOTHY
    1734536501
    Семак пресытился футболом и заразил зараза отличных игроков! Семак и Медведев две чумы в команде и чем быстрее их вышвырнут, раз сами не уходят, тем быстрее и клуб начнет играть классно
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    NewLife
    1734538663
    Синитовский Орлов это спартаковский Ловчев))
    Ответить
    ц
    1734542876
    ещё денег хотят
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1734551616
    Семака в отставку
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