Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Акинфеев назвал лучших вратарей в истории футбола

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев перечислил лучших голкиперов за всю историю футбола. Он назвал Льва Яшина, Станислава Черчесова, Рината Дасаева, Сергея Овчинникова и Вячеслава Чанова.

    – Ваш топ вратарей за всю историю игры?

    – Только это не рейтинг будет. И Льва Ивановича мы сразу выносим за скобки. Лев Иванович – отдельно.

    По детству у меня на первом месте значился Черчесов. Легко, говорят мне, быть сильным вратарем в сильном «Спартаке», а я отвечаю: ты сначала попади в этот сильный «Спартак» да посиди не один год за спиной Дасаева.

    Дасаев – тоже в топе на все времена. Однозначно. Игра на выходах, пластика, эстетика, надежность – конечно, Дасаев – великий вратарь. Вот же парадокс: два спартаковца уже…

    – Да, подозрительно.

    – Еще Овчинников особняком стоит в моем условном личном рейтинге. Как мы рубились с «Локомотивом»! И какой он был могучий во всех отношениях – и как вратарь, и как личность.

    Ну и великий мастер вратарского искусства Чанов – учитель, наставник, футбольный отец.

    Вот мои вратарские иконы.

    Новости по теме
    Акинфеев выделил один из самых любимых сейвов в карьере 2
    Чанов оценил шансы Торопа вытеснить Акинфеева из основы ЦСКА 5
    В ЦСКА объяснили невыход Акинфеева на матч с «Факелом» 11
    Источник: ootf.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2024 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Таврида
    1734530665
    И Филимонова для полного щастья...
    Ответить
    АлексМак
    1734531014
    Черчесова отсюда долой
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734531233
    Игорян никого не обидел,прям дипломат
    Ответить
    Тинез Розоп
    1734532101
    Хорошо что Игорь начал играть с невысоких тогда зарплат. А то бы не был тем , кем стал…
    Ответить
    Ивантеевец
    1734534979
    Странный выбор. Если бы спросили про наших, тогда, да. Дино Дзоф, Буффон, Петер Чех разве не великие. Из наших, спору нет, но на мировом уровне были и покруче Черчесова и Дасаева.
    Ответить
    rcry
    1734540116
    Человерт!
    Ответить
    nominum
    1734542599
    Шахрин как-то пел : А кто разгонит в небе тучи? Кто всего может достичь? Наш великий и могучий Игорь Владимирович! (Песня из кино "День выборов"). Акинфеев уже всех за пояс заткнул. И заслуженно. Ладно, Льва Яшина точно выносим за скобки, всё ж чемпион Европы.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 