Мостовой назвал лучшего футболиста России прямо сейчас

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал Алексея Батракова открытием года в российском футболе.
«Батраков – открытие года, без вариантов вообще. Сейчас он лучший в России. Непонятно, как этот парень ворвался вообще в наш футбол – его и знать никто не знал. Но уже с первой игры стало понятно, что это талант.
Теперь посмотрим, как он проявит себя на дистанции. Если он так и дальше продолжит, то летом спокойной уедет в хороший европейский клуб», – сказал Мостовой.
- 19-летний полузащитник забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах этого сезона РПЛ.
- Его рыночная цена – 8 миллионов евро.