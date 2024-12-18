Мостовой назвал лучшего футболиста России прямо сейчас

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал Алексея Батракова открытием года в российском футболе.

«Батраков – открытие года, без вариантов вообще. Сейчас он лучший в России. Непонятно, как этот парень ворвался вообще в наш футбол – его и знать никто не знал. Но уже с первой игры стало понятно, что это талант.

Теперь посмотрим, как он проявит себя на дистанции. Если он так и дальше продолжит, то летом спокойной уедет в хороший европейский клуб», – сказал Мостовой.