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    Мостовой назвал лучшего футболиста России прямо сейчас

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал Алексея Батракова открытием года в российском футболе.

    «Батраков – открытие года, без вариантов вообще. Сейчас он лучший в России. Непонятно, как этот парень ворвался вообще в наш футбол – его и знать никто не знал. Но уже с первой игры стало понятно, что это талант.

    Теперь посмотрим, как он проявит себя на дистанции. Если он так и дальше продолжит, то летом спокойной уедет в хороший европейский клуб», – сказал Мостовой.

    • 19-летний полузащитник забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная цена – 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.12.2024 15:56
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    Комментарии (2)
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    рылы
    1734527553
    обычно царь, когда налакается анисовой, обязательно сообщает, что именно он ПЕРВЫЙ говорил, что это талант, который он разглядел царским косым взглядом, когда батракову было, допустим, лет 5.
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    Таврида
    1734529354
    Тут да, Мостовой в точку попал) Капитан Очевидность.
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