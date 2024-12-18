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    • Агент Батракова ответил на вопрос о новом контракте с «Локо»

    Агент Батракова ответил на вопрос о новом контракте с «Локо»

    Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил по поводу продления контракта футболиста с клубом.

    «Общался в пятницу с Дмитрием Николаевичем Ульяновым. Договорились, что на этой неделе увидимся – услышим позицию со стороны клуба, выскажем свои пожелания. Думаю, к концу недели будет встреча», – сказал Кузьмичев.

    • Нынешний контракт Батракова с «Локо» рассчитан до 2027 года.
    • В этом сезоне 19-летний россиянин забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2024 14:22
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1734521388
    Нынешний контракт до 2027 года,но уже активно обсуждают новый...И после этого кто-то считает,что хоть этот заиграет.ДУДКИ!
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    zigbert
    1734529513
    Теперь Батракову есть чем козырять.
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