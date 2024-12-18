Агент Батракова ответил на вопрос о новом контракте с «Локо»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил по поводу продления контракта футболиста с клубом.

«Общался в пятницу с Дмитрием Николаевичем Ульяновым. Договорились, что на этой неделе увидимся – услышим позицию со стороны клуба, выскажем свои пожелания. Думаю, к концу недели будет встреча», – сказал Кузьмичев.