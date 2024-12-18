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    «Барселона» будет судиться ради регистрации Ольмо

    «Барселона» обратилась в суд общей юрисдикции, чтобы добиться временной регистрации полузащитника Дани Ольмо. Клубу необходимо сделать это до 31 декабря. Есть вероятность, что в противном случае хавбек воспользуется правом расторгнуть контракт.

    Заседание в Коммерческом суде Барселоны №10 пройдет 23 декабря. Если стороны не придут к соглашению в понедельник, 27 декабря судья вынесет свой вердикт.

    Вклуб уверены, что ситуация разрешится подходящим образом, однако признают, что она станет сложной в противном случае. «Барселона» собирается действовать так же, как год назад в случае с Гави. Представители команды в том же суде настаивали на том, что футболист имеет право на работу, и в конечном счете добились успеха.

    В качестве запасного плана «Барселона» может освободить для Ольмо место в платежной ведомости, убрав из заявки вратаря Марка-Андре тер Стегена, восстанавливающегося от тяжелой травмы. Также у «блауграны» есть надежда на коммерческие сделки, в том числе с Nike.

    • Текущий срок регистрации Ольмо в Ла Лиге заканчивается 31 декабря. «Барселона» воспользовалась возможностью зарегистрировать футболиста вместо получившего травму Андреаса Кристиансена.
    • 26-летний Ольмо провел в этом сезоне 14 матчей за «Барселону», забил 6 голов, отдал 1 передачу.
    • Испанский клуб приобрел его 9 августа за 55 миллионов евро у «РБ Лейпциг».

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    Источник: As

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    18.12.2024 10:31
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