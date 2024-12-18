«Барселона» будет судиться ради регистрации Ольмо

«Барселона» обратилась в суд общей юрисдикции, чтобы добиться временной регистрации полузащитника Дани Ольмо. Клубу необходимо сделать это до 31 декабря. Есть вероятность, что в противном случае хавбек воспользуется правом расторгнуть контракт.

Заседание в Коммерческом суде Барселоны №10 пройдет 23 декабря. Если стороны не придут к соглашению в понедельник, 27 декабря судья вынесет свой вердикт.

Вклуб уверены, что ситуация разрешится подходящим образом, однако признают, что она станет сложной в противном случае. «Барселона» собирается действовать так же, как год назад в случае с Гави. Представители команды в том же суде настаивали на том, что футболист имеет право на работу, и в конечном счете добились успеха.

В качестве запасного плана «Барселона» может освободить для Ольмо место в платежной ведомости, убрав из заявки вратаря Марка-Андре тер Стегена, восстанавливающегося от тяжелой травмы. Также у «блауграны» есть надежда на коммерческие сделки, в том числе с Nike.