Ямаль назвал фаворита в борьбе за приз Golden Boy в 2025 году

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший приз Golden Boy в 2024 году, считает, что эту награду в 2025-м может получить его одноклубник – защитник Пау Кубарси.

– Как думаете, кто является фаворитом на выигрыш приза Golden Boy в 2025 году? Пау Кубарси феноменален, его называют новым Пике, но он защитник, а защитники обычно получают гораздо меньше голосов, чем нападающие или полузащитники. За 22 года работы Golden Boy только один раз успех принадлежал защитнику – де Лигту, когда он был капитаном «Аякса».

– Я убежден, что Кубарси имеет все необходимое, чтобы выиграть Golden Boy в 2025 году, хоть он и защитник. Он может стать вторым защитником, выигравшим этот приз.

Играя с ним и тренируясь каждый день, я замечаю, что его уровень невероятен. Думаю, его уже можно считать одним из пяти сильнейших защитников в Европе.