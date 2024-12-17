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    Ямаль назвал фаворита в борьбе за приз Golden Boy в 2025 году

    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший приз Golden Boy в 2024 году, считает, что эту награду в 2025-м может получить его одноклубник – защитник Пау Кубарси.

    – Как думаете, кто является фаворитом на выигрыш приза Golden Boy в 2025 году? Пау Кубарси феноменален, его называют новым Пике, но он защитник, а защитники обычно получают гораздо меньше голосов, чем нападающие или полузащитники. За 22 года работы Golden Boy только один раз успех принадлежал защитнику – де Лигту, когда он был капитаном «Аякса».

    – Я убежден, что Кубарси имеет все необходимое, чтобы выиграть Golden Boy в 2025 году, хоть он и защитник. Он может стать вторым защитником, выигравшим этот приз.

    Играя с ним и тренируясь каждый день, я замечаю, что его уровень невероятен. Думаю, его уже можно считать одним из пяти сильнейших защитников в Европе.

    • 17-летний Кубарси провел в этом сезоне 24 матча за «Барселону», сделал 1 голевую передачу.
    • Приз Golden Boy вручается Tuttosport лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года, выступающему в Европе.

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    Источник: tuttosport.com

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    17.12.2024 09:33
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