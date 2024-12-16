Агент Барбоза назвал главный актив РПЛ – это россиянин

Паулу Барбоза, футбольный агент, выделил главный актив РПЛ.

«Батраков – главный актив РПЛ прямо сейчас. Он показывает великолепную игру, приятно видеть, что в России появляются звезды.

Интерес «Манчестер Сити»? Это реально, у них огромная скаутская сеть по всему миру, они действительно наблюдают за ним. Думаю, летом этот трансфер возможен. Но теперь все зависит от самого футболиста, ему нужно показывать стабильную игру», – сказал Барбоза.