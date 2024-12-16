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    Агент Барбоза назвал главный актив РПЛ – это россиянин

    Паулу Барбоза, футбольный агент, выделил главный актив РПЛ.

    «Батраков – главный актив РПЛ прямо сейчас. Он показывает великолепную игру, приятно видеть, что в России появляются звезды.

    Интерес «Манчестер Сити»? Это реально, у них огромная скаутская сеть по всему миру, они действительно наблюдают за ним. Думаю, летом этот трансфер возможен. Но теперь все зависит от самого футболиста, ему нужно показывать стабильную игру», – сказал Барбоза.

    • Батраков – воспитанник «Локомотива».
    • С 10 голами Алексей идет 2-м в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Батраков за последний год подорожал в 40 раз – до 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.12.2024 22:48
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