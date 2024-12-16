Агент Барбоза назвал главный актив РПЛ – это россиянин

Паулу Барбоза, футбольный агент, выделил главный актив РПЛ.
«Батраков – главный актив РПЛ прямо сейчас. Он показывает великолепную игру, приятно видеть, что в России появляются звезды.
Интерес «Манчестер Сити»? Это реально, у них огромная скаутская сеть по всему миру, они действительно наблюдают за ним. Думаю, летом этот трансфер возможен. Но теперь все зависит от самого футболиста, ему нужно показывать стабильную игру», – сказал Барбоза.
- Батраков – воспитанник «Локомотива».
- С 10 голами Алексей идет 2-м в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
- Батраков за последний год подорожал в 40 раз – до 8 миллионов евро.