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    Реакция Мостового на скандальное фото Воробьева из «Локо»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на скандальное фото форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

    • Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.
    • 27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

    «Что думаю о фото Воробьева с 11 убитыми зайцами? Я охоту не люблю. Тем более, когда что-то связано со стрельбой или чем-то подобным. Для меня это запрет.

    К сожалению, ребята все молодые и многие живут под эффектом вседозволенности. Кто-то выставляет фото с голой жопой, а кто-то с грудью, и тащится, правильно?» – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2024 17:26
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1734361885
    Пусть лучше с голой дупой.
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    Тинез Розоп
    1734365815
    Ждём фото Соболя с голой жопой…
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    ss21
    1734366752
    11 перебор, да и где найти лес чтоб там сразу 11 зайцев было? Скорее всего это охотхозяйство для ленивых.
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