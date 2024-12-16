Реакция Мостового на скандальное фото Воробьева из «Локо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на скандальное фото форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.

27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.

Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

«Что думаю о фото Воробьева с 11 убитыми зайцами? Я охоту не люблю. Тем более, когда что-то связано со стрельбой или чем-то подобным. Для меня это запрет.

К сожалению, ребята все молодые и многие живут под эффектом вседозволенности. Кто-то выставляет фото с голой жопой, а кто-то с грудью, и тащится, правильно?» – сказал Мостовой.