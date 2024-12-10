Тюкавин поставил «Динамо» оценку за первую часть сезона

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин подвел итог первой части сезона.
– Как оцените выступление команды в первой части сезона?
– Могло быть хуже, могло быть лучше. Конечно, если смотреть на некоторые матчи – с «Факелом» и «Ахматом», если бы победили, могли быть сейчас на самом верху. Но этого не произошло.
– Если по школьной шкале оценок, осень была на что?
– На три с плюсом.
- «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
- Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- В 2025 году игрок планирует уехать в Европу – об этом сообщил его агент Алексей Сафонов.
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