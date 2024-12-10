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    Тюкавин поставил «Динамо» оценку за первую часть сезона

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин подвел итог первой части сезона.

    – Как оцените выступление команды в первой части сезона?

    – Могло быть хуже, могло быть лучше. Конечно, если смотреть на некоторые матчи – с «Факелом» и «Ахматом», если бы победили, могли быть сейчас на самом верху. Но этого не произошло.

    – Если по школьной шкале оценок, осень была на что?

    – На три с плюсом.

    • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В 2025 году игрок планирует уехать в Европу – об этом сообщил его агент Алексей Сафонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 20:50
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