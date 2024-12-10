Тюкавин поставил «Динамо» оценку за первую часть сезона

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин подвел итог первой части сезона.

– Как оцените выступление команды в первой части сезона?

– Могло быть хуже, могло быть лучше. Конечно, если смотреть на некоторые матчи – с «Факелом» и «Ахматом», если бы победили, могли быть сейчас на самом верху. Но этого не произошло.

– Если по школьной шкале оценок, осень была на что?

– На три с плюсом.

«Динамо» идет в РПЛ 5-м.

Тюкавин – воспитанник «Динамо».

В 2025 году игрок планирует уехать в Европу – об этом сообщил его агент Алексей Сафонов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов