Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Дуарте объяснил, почему считает «Спартак» самым популярным клубом России

    Дуарте объяснил, почему считает «Спартак» самым популярным клубом России

    24-летний защитник «Спартака» Алексис Дуарте отметил, что команда получает большую поддержку даже во время выездных матчей.

    – По твоим ощущениям, «Спартак» – самый популярный клуб России?

    – Да-да! Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько людей приходит на «Спартак». Не столько даже дома, сколько на выезде.

    Мы на каждом матче чувствуем поддержку болельщиков!

    • Парагваец провел в текущем сезоне 10 матчей за «Спартак», отдал 1 голевую передачу.
    • Он выступает за красно-белых с января 2023 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Колыванов высказался о лучших тренерах и игроках России 2024 года
    10 самых подорожавших игроков РПЛ 2
    МакГиди вспомнил выезд в Махачкалу: «Словно заброшенный город: полуразрушенные здания, автоматчики, ужасная еда» 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2024 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Спартач80
    1733836204
    Питерским педикулёзным не читать! У них и так пердаки порваны, после изнасилования самарскими, прям в логове бездомных =)))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 