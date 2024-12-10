Дуарте объяснил, почему считает «Спартак» самым популярным клубом России

24-летний защитник «Спартака» Алексис Дуарте отметил, что команда получает большую поддержку даже во время выездных матчей.

– По твоим ощущениям, «Спартак» – самый популярный клуб России?

– Да-да! Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько людей приходит на «Спартак». Не столько даже дома, сколько на выезде.

Мы на каждом матче чувствуем поддержку болельщиков!

Парагваец провел в текущем сезоне 10 матчей за «Спартак», отдал 1 голевую передачу.

Он выступает за красно-белых с января 2023 года.

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