«Манчестер Юнайтед» готов продать Рэшфорда уже зимой

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по нападающему Маркусу Рэшфорду уже этой зимой или летом 2025 года. Одной из причин возможного ухода игрока из клуба является его высокая зарплата.

Продажа форварда могла бы существенно помочь «МЮ» вписаться в финансовый фэйр-плей и получить больше возможностей на трансферном рынке.

Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» действует до 2028 года.

27-летний футболист провел за клуб в этом сезоне 23 матча, забил 7 голов, отдал 3 передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Рэшфорда в 60 миллионов евро.

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