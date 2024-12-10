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    • Боков допустил чемпионство ЦСКА, несмотря на 8-очковое отставание

    Боков допустил чемпионство ЦСКА, несмотря на 8-очковое отставание

    Бывший игрок ЦСКА Максим Боков не списывает клуб со счетов в чемпионской гонке РПЛ.

    «Нельзя списывать со счетов ЦСКА, говоря о чемпионской гонке в РПЛ. Вспомните, как армейцы под руководством Леонида Слуцкого за десять туров отыграли у «Локомотива» отставание в девять очков и выиграли РПЛ.

    Так что рано говорить о чемпионстве «Зенита» или «Краснодара». Давайте посмотрим, что будет весной», – сказал Боков.

    • ЦСКА отстает от 1-го места на 8 очков.
    • Команда не брала чемпионство с 2016 года.
    • Лидирует в РПЛ «Краснодар».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 10:00
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1733817713
    Теоретически можно предполагать,если извлечь известную теорию "33 очка".А смотришь на игру команды и действия Лысого-плакать хочется.Это отказ от всего имманентно присутствовавшего в команде.Положительного,а вот язвы остались прежними,типа "вторых таймов" и необоснованных перепасов между обороной.
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    Борис34684
    1733835175
    Боков вроде не юморист а решил посмешить людей. И не корректно сравнивать состав Слуцкого с нынешним, тот был в разы сильнее. С нынешним составом и третье место подвиг.
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