Боков допустил чемпионство ЦСКА, несмотря на 8-очковое отставание

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков не списывает клуб со счетов в чемпионской гонке РПЛ.

«Нельзя списывать со счетов ЦСКА, говоря о чемпионской гонке в РПЛ. Вспомните, как армейцы под руководством Леонида Слуцкого за десять туров отыграли у «Локомотива» отставание в девять очков и выиграли РПЛ.

Так что рано говорить о чемпионстве «Зенита» или «Краснодара». Давайте посмотрим, что будет весной», – сказал Боков.

ЦСКА отстает от 1-го места на 8 очков.

Команда не брала чемпионство с 2016 года.

Лидирует в РПЛ «Краснодар».

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