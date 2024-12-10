Орлов одним словом описал последние результаты «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о последних результатах «Зенита».

У команды 2 поражения подряд.

«Зенит» потерял лидерство в РПЛ.

Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

«Многие полагали, что после неудачи в матче с «Крыльями» (2:3) футболисты «Зенита» выйдут на игру с «Акроном» (1:2) с должным настроем. Странное дело... Я-то думал, что питерцы наберут в двух последних турах шесть очков и оторвутся от конкурентов. Но-что-то внутри команды сломалось. Это психологическая история.

Как можно пропустить пять мячей в двух встречах на своем поле?! Что делали защитники? Что происходило с Нино, с Родригао? Где концентрация? «Зенит» сейчас явно испытывает проблемы с организацией игры. Ребята, вы же на контрактах. Их надо отрабатывать! Как же так?

И вопросы ведь не только к обороне. Что опять с Клаудиньо? Мы его критикуем, журим. Но он играет все хуже и хуже... Никакого прогресса. Значит, тренеры не могут до него достучаться.

Сергей Богданыч Семак все держит в себе, не показывает свои эмоции. Но ясно же, что в последних двух турах он потерял управление командой. Пропал этот контакт: тренер – игроки. И, как говорится, счет на табло. Неудовлетворительные результаты», – сказал Орлов.

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