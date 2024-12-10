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    Орлов одним словом описал последние результаты «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о последних результатах «Зенита».

    • У команды 2 поражения подряд.
    • «Зенит» потерял лидерство в РПЛ.
    • Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

    «Многие полагали, что после неудачи в матче с «Крыльями» (2:3) футболисты «Зенита» выйдут на игру с «Акроном» (1:2) с должным настроем. Странное дело... Я-то думал, что питерцы наберут в двух последних турах шесть очков и оторвутся от конкурентов. Но-что-то внутри команды сломалось. Это психологическая история.

    Как можно пропустить пять мячей в двух встречах на своем поле?! Что делали защитники? Что происходило с Нино, с Родригао? Где концентрация? «Зенит» сейчас явно испытывает проблемы с организацией игры. Ребята, вы же на контрактах. Их надо отрабатывать! Как же так?

    И вопросы ведь не только к обороне. Что опять с Клаудиньо? Мы его критикуем, журим. Но он играет все хуже и хуже... Никакого прогресса. Значит, тренеры не могут до него достучаться.

    Сергей Богданыч Семак все держит в себе, не показывает свои эмоции. Но ясно же, что в последних двух турах он потерял управление командой. Пропал этот контакт: тренер – игроки. И, как говорится, счет на табло. Неудовлетворительные результаты», – сказал Орлов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 08:46
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    Комментарии (14)
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    andrei-sarap-yandex
    1733813266
    выгнать СЕМАКА назначить КАРПИНА и все забегают.....
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    NewLife
    1733813728
    Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет. Пели по тв осанну синиту, возносили до небес игроков, Глушенков вообще чуть ли не Пеле считался, но рано или поздно наступает момент истины: все игроки у немытых (кроме Вендела) заурядные, и стоило Венделу чуть сдать, как все стало рушиться, к тому же Сельдерей не способен что то организовать кроме перепасовки (как играют в ручной мяч) или навала с подачами в штрафную на везение. Поэтому скажу Гене: зри в корень и не поддавайся хайпу в сми))
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    АртурZaСМ
    1733814352
    Странные новостники у вас... где же тут "одним словом"? это целый "рассказ"
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    партизан84
    1733815712
    Ну думаю независимо от итогов сезона смена тренира у газированных неизбежно. Не позволительно 2 года подряд играть на нервах хозяина.
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    Garrincha58
    1733816515
    я бы употребил слово.... короче не цензурное
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    Номэд
    1733816900
    Если одним словом - ПОЗОР! Если двумя - ПОЗОР сениту! Если тремя - просто ПОЗОР сениту. Если четырьмя - то уже всероссийский слоган получается - сенит - ПОЗОР российского футбола.!
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    Интерес
    1733817889
    Есть НЕДОСОЛ,а это-ПЕРЕСОЛ копакабанцев и прочих "залужных",а Серёга своё разочарование развеет в кругу семьи,в до слёз дружественном ЛондОне.
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    Plyash
    1733819467
    Геня,ты после таких "смелых" заключений посиди дома.Кабы репу тебе не обстучали,а то последние мОзги стрясут,заикаться начнёшь.
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    andr45
    1733827674
    За Нино «Zenitе» заплатил 6 млн евро, за Родригао - 4 млн евро, за Клаудиньо - 12 млн. евро. Копейки, можно сказать)
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    Борис34684
    1733835756
    Да тут ни слово, тут целый опус от Гены. А если одним словом сказать то ,ЗАЖРАЛИСЬ.
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