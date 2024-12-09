Рабинер: «Бабич осенью играл через боль»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на новость об операции защитнику «Спартака» Срджану Бабичу.

«Значит, Бабич достаточно долго играл через боль, знал, что есть проблемы, и заранее запланировал операцию на начало межсезонья – чтобы быть в полной готовности к весне.

Двойной респект за качественную игру в последний месяц», – написал Рабинер.

28-летний игрок провел в сезоне РПЛ 17 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

Игрок стоит 6 миллионов евро.

«Спартак» выйдет из отпуска в 1-й декаде января.

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