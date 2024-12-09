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    Рабинер: «Бабич осенью играл через боль»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на новость об операции защитнику «Спартака» Срджану Бабичу.

    «Значит, Бабич достаточно долго играл через боль, знал, что есть проблемы, и заранее запланировал операцию на начало межсезонья – чтобы быть в полной готовности к весне.

    Двойной респект за качественную игру в последний месяц», – написал Рабинер.

    • 28-летний игрок провел в сезоне РПЛ 17 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
    • Игрок стоит 6 миллионов евро.
    • «Спартак» выйдет из отпуска в 1-й декаде января.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    09.12.2024 21:19
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1733768660
    ...после крайней игры за сербскую сборную он с травмой играл...
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    oyabun
    1733773738
    Операция на колено, это серьезно. Хотя бы написали конкретнее что за травма. Сомнительно, что месяца через 2 будет в строю. Здоровья нашему Сержанту!
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    Plyash
    1733780324
    Спасибо тебе,дружище!!! Ждем по весне в полном здравии.
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