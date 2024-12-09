Мбаппе уверен, что добьется успеха в «Реале»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе сказал, что начало сезона для его команды получилось не самым лучшим.

«Не самое лучшее начало сезона, но мы готовимся выигрывать трофеи, которые будут иметь значение. Мы уже выиграли Суперкубок Европы. Все не так, как мы ожидали, но «Реал» ждет второй части сезона. По ней нас и будут судить.

Если ты звезда, то за тебя говорят другие, когда ты молчишь. Поэтому я говорю сейчас. Каждый день что-то происходит, хотя я не давал никаких интервью. Я не высказывался. Думаю, так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой.

Я впервые покинул Францию. Я больше не там. Для вас открывается новый контекст, новый клуб, климат, среда. Вы открываете все чувства. Это больше похоже на наблюдение. Я добьюсь здесь успеха», – сказал Мбаппе.