ЦСКА поделился планом зимних сборов

Команда ЦСКА ушла в отпуск после победы над «Факелом» (1:0) в Воронеже в матче 18-го тура РПЛ
Первый сбор после паузы основа красно-синих проведет в Абу-Даби с 13 по 23 января.
Второй сбор начнется 27 января там же в ОАЭ, где команда примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.
С 14 по 23 февраля футболисты ЦСКА будут тренироваться в турецком Белеке.
- Красно-синие занимают 6-е место в РПЛ с 31 очком после 18 туров. Отставание от лидера составляет 8 баллов.
- 19-й тур чемпионата России запланирован на 1-2 марта 2025 года.