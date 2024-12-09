ЦСКА поделился планом зимних сборов

Команда ЦСКА ушла в отпуск после победы над «Факелом» (1:0) в Воронеже в матче 18-го тура РПЛ

Первый сбор после паузы основа красно-синих проведет в Абу-Даби с 13 по 23 января.

Второй сбор начнется 27 января там же в ОАЭ, где команда примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.

С 14 по 23 февраля футболисты ЦСКА будут тренироваться в турецком Белеке.