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    ЦСКА поделился планом зимних сборов

    Команда ЦСКА ушла в отпуск после победы над «Факелом» (1:0) в Воронеже в матче 18-го тура РПЛ

    Первый сбор после паузы основа красно-синих проведет в Абу-Даби с 13 по 23 января.

    Второй сбор начнется 27 января там же в ОАЭ, где команда примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.

    С 14 по 23 февраля футболисты ЦСКА будут тренироваться в турецком Белеке.

    • Красно-синие занимают 6-е место в РПЛ с 31 очком после 18 туров. Отставание от лидера составляет 8 баллов.
    • 19-й тур чемпионата России запланирован на 1-2 марта 2025 года.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    09.12.2024 16:49
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    Комментарии (1)
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    1733754836
    Месяц будут бить балду и разлагаться,потом-курорты,труселя,шлёпки и комфорт...А потом -в весеннюю грязь ,холод и сырость.Так к чему готовятся??? Всех бы в Хосту,арендовав стадион "Локомотив",вот тогда бы накопили мощу.
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