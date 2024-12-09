Мостовой: «Еще тур-два, и «Спартак» мог бы на первом месте быть»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о последних результатах красно-белых.

«После того, как из «Спартака» убрали постороннего человека и назначили легенду – Станковича, я сразу сказал, что все будет нормально. «Спартак» с этим составом обязан в тройке быть просто с закрытыми глазами. Жалко, что чемпионат закончился. Еще тур-два, и «Спартак» мог бы на первом месте быть», – сказал Мостовой.