Мостовой: «Еще тур-два, и «Спартак» мог бы на первом месте быть»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о последних результатах красно-белых.
«После того, как из «Спартака» убрали постороннего человека и назначили легенду – Станковича, я сразу сказал, что все будет нормально. «Спартак» с этим составом обязан в тройке быть просто с закрытыми глазами. Жалко, что чемпионат закончился. Еще тур-два, и «Спартак» мог бы на первом месте быть», – сказал Мостовой.
- Перед зимним перерывом московский клуб одержал 6 побед подряд в РПЛ.
- После 18 туров «Спартак» занимает в РПЛ третье место с 37 очками. Команда отстает на два очка от «Краснодара» и «Зенита».
- Серб Деян Станкович возглавил красно-белых в июне нынешнего года.