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    • Мостовой: «Еще тур-два, и «Спартак» мог бы на первом месте быть»

    Мостовой: «Еще тур-два, и «Спартак» мог бы на первом месте быть»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о последних результатах красно-белых.

    «После того, как из «Спартака» убрали постороннего человека и назначили легенду – Станковича, я сразу сказал, что все будет нормально. «Спартак» с этим составом обязан в тройке быть просто с закрытыми глазами. Жалко, что чемпионат закончился. Еще тур-два, и «Спартак» мог бы на первом месте быть», – сказал Мостовой.

    • Перед зимним перерывом московский клуб одержал 6 побед подряд в РПЛ.
    • После 18 туров «Спартак» занимает в РПЛ третье место с 37 очками. Команда отстает на два очка от «Краснодара» и «Зенита».
    • Серб Деян Станкович возглавил красно-белых в июне нынешнего года.

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    Источник: РИА «Новости»

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    09.12.2024 16:30
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    Комментарии (5)
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    Мордаванин
    1733755222
    тур-два, и «Спартак спалилсябы на бромнтане щя прокапают ся за зиму и норм опять тихие и шестые
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    Айболид
    1733755548
    "турдва" - новая фишка от столичных драгдилеров .
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    bset
    1733756368
    Мостовой предлагает всем сыграть 30 туров, а Спартаку 32 тура?) Ну так точно все шансы)
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    Тинез Розоп
    1733760337
    Мутный он тип. Не дай бог стать тренером , он такие мутки в коллективе замутит. Забудет кому говорил то , а кому это)…
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    Борис34684
    1733797051
    Да перерывчик может выльиться не туда куда нужно.
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