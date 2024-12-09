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    «Краснодар» проведет все зимние сборы в одной стране

    Футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск с 9 декабря, на следующий день после матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

    «Быки» вернутся к работе в следующем году. 13 января «Краснодар» вылетит в Объединенные Арабские Эмираты, где проведет три сбора. Первые два состоятся в Абу-Даби с 14 по 19 января и с 22 января по 4 февраля, а третий – в Дубае с 8 по 21 февраля.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров с 39 очками.
    • 19-й тур залпнирован на 1-2 марта 2025 года.
    • Во время второго сбора «Краснодар» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    09.12.2024 16:18
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    Комментарии (4)
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    1733754961
    А в трёхдневный и четырёхдневный перерывы,что,летать "тудой-сюдой "будут???Или родичей допустят к их телу???
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    sochi-2013
    1733758130
    Мусаев, верни команде свою игру. Не строй ее вокруг Кордобы. Вчера играл не Краснодар!
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