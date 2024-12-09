«Краснодар» проведет все зимние сборы в одной стране

Футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск с 9 декабря, на следующий день после матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«Быки» вернутся к работе в следующем году. 13 января «Краснодар» вылетит в Объединенные Арабские Эмираты, где проведет три сбора. Первые два состоятся в Абу-Даби с 14 по 19 января и с 22 января по 4 февраля, а третий – в Дубае с 8 по 21 февраля.