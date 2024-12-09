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    • Мостовой: «Даже в «Битве экстрасенсов» никто бы не сказал, что «Зенит» проиграет дома «Крыльям» и «Акрону»

    Мостовой: «Даже в «Битве экстрасенсов» никто бы не сказал, что «Зенит» проиграет дома «Крыльям» и «Акрону»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, кто может испорить юбилейный год «Зениту».

    «Краснодар» или «Спартак» обязаны это сделать – испортить юбилейный год «Зениту». Тем удивительнее будет вторая часть сезона после зимней паузы. Даже в «Битве экстрасенсов» никто бы не сказал, что «Зенит» проиграет дома «Крыльям Советов» и «Акрону».

    Когда много хороших футболистов, это и хорошо, и плохо. Да, у тебя есть скамейка, ты можешь всегда усилить игру. А бывает, что эта скамейка и портит все. Много футболистов, все хотят играть, а всех не поставишь. Поэтому то один играет, то второй, то третий. Например, Соболев пришел, его тоже надо ставить, а он не может ничего», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» будет отмечать столетие 25 мая 1925 года.
    • В двух последних матчах РПЛ петербургский клуб дома проиграл «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).
    • «Зенит» с 39 очками после 18 туров занимает 2-е место в РПЛ. Столько же баллов у лидирующего «Краснодара». «Спартак» идет на 3-й позиции с 37 очками.

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    Источник: РИА «Новости»

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    09.12.2024 15:43
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