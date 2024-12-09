Мостовой: «Даже в «Битве экстрасенсов» никто бы не сказал, что «Зенит» проиграет дома «Крыльям» и «Акрону»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, кто может испорить юбилейный год «Зениту».

«Краснодар» или «Спартак» обязаны это сделать – испортить юбилейный год «Зениту». Тем удивительнее будет вторая часть сезона после зимней паузы. Даже в «Битве экстрасенсов» никто бы не сказал, что «Зенит» проиграет дома «Крыльям Советов» и «Акрону».

Когда много хороших футболистов, это и хорошо, и плохо. Да, у тебя есть скамейка, ты можешь всегда усилить игру. А бывает, что эта скамейка и портит все. Много футболистов, все хотят играть, а всех не поставишь. Поэтому то один играет, то второй, то третий. Например, Соболев пришел, его тоже надо ставить, а он не может ничего», – сказал Мостовой.