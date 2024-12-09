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    • Представитель Батракова высказался о возможном переходе игрока «Локо» в «Зенит»

    Представитель Батракова высказался о возможном переходе игрока «Локо» в «Зенит»

    Владимир Кузьмичев, представитель Алексея Батракова, оценил потенциальный трансфер полузащитника «Локомотива» в «Зенит».

    – Сейчас только ленивый не говорит об игровом спаде «Зенита». Некоторые специалисты видят главную причину поражений питерцев в том, что Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Не рассматривают ли сине-бело-голубые Батракова как замену одному из бразильцев?

    – Точно могу сказать, что «Зенит» на «Локомотив» с таким предложением не выходил.

    – А если выйдет?

    – Я не верю в этот трансфер. Даже если питерцы предложат за Алексея большие деньги, «Локо» едва ли захочет расставаться с полузащитником. В противном случае это станет для железнодорожников большой потерей. Сейчас просто не видно замены Батракову. Сарвели получает игровое время на позиции «десятки», но мы видим разницу.

    – А когда начнутся переговоры с клубом по новому контракту Батракова?

    – Точных дат не назову. Но есть договоренность, что в зимнюю паузу мы с клубом начнем работать над вопросом продления соглашения.

    • Батраков забил 10 голов и сделал 6 ассистов в этом сезоне.
    • Его рыночная цена – 5 млн евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2024 14:07
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    Комментарии (6)
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    Айболид
    1733747552
    Полетела утятина по заказу СНВ .
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    Иван Петров 1986
    1733753892
    Давай. Там деньжат конечно побольше, и играть не обязательно.
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    uralec06
    1733834722
    Батраков, Угальде, Кордоба....все будут в зенитке. А как ещё чемпионство возьмёшь. Только так, ничего личного..
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    Хулиганин
    1733835356
    Пример же есть. Весной в первом матче откровенно околачивает. Потом идет к физруку. Играть мотивации нет. Хочу б.о.м.ж.о.м стать. Аж кушать немогу.
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    Саша-Юрков.-yandex
    1733836800
    Не такого фраерка Зениту ненадо. .
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    Колян-Зуев-google
    1733840450
    Не вздумай Лёша
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