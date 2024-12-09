Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Орлов сказал, чем закончится история о коррупционном скандале в РПЛ

    Орлов сказал, чем закончится история о коррупционном скандале в РПЛ

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов уверен, что коррупционный скандал вокруг «Крыльев Советов» закончится извинениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

    – Чем закончится история? Будут уголовные дела?

    – Извинениями губернатора. Думаю, что это будет очень трудно доказать. Пока все это на словах, как брызги шампанского, но они осядут. Если бы Федорищев хотел помочь, он должен был обратиться в следственные органы до публичного выступления.

    – Как думаете, судьи и правда берут деньги?

    – Судьи ошибаются. Они субъективны, потому что люди. Но субъективизм не построен на приверженности к какой‑то одной команде. Мой опыт говорит, что арбитры просто мало квалифицированы. А еще история с VAR.

    – Которая расслабила их.

    – Главный судья видел момент, но стоит и ждет решения VAR. Но будь ты увереннее!

    • Федорищев ранее заявил о долге «Крыльев» в размере 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
    • Он сообщил, что передал сведения в правоохранительные органы.

    Новости по теме
    Орлов похвалил Станковича 4
    Орлов заявил о стагнации игроков «Зенита» 2
    Орлов призвал освежить «Зенит»: «5-6 человек можно убирать» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2024 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1733748631
    Иа-иа-иа того же мнения.
    Ответить
    NewLife
    1733749614
    А карась слушает, да продолжает клевать болотный мотыль)))))))Это опытная рыба, она знает, как по-тихому повлиять на результат игры. Сейчас он уже не боится судить криво, так как видит, что он неприкасаемый под защитой админ ресурса((((
    Ответить
    Борис34684
    1733750763
    Кто бы сомневался, очень трудно ловить самих себя.
    Ответить
    Леха Петровский
    1733853490
    Если раньше можно было списать на косоглазие и не верную позицию то сейчас с электроникой можно шельмовать только двоякими трактовками. Чем удачно пользуются для слива. Это о результат иных косяках. А сколько неоднозначных фолов, свистков в одну сторону... Это ваще не в счёт. Недостаток квалификации))) Это когда ошибки в обе стороны.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 