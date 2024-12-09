Орлов сказал, чем закончится история о коррупционном скандале в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов уверен, что коррупционный скандал вокруг «Крыльев Советов» закончится извинениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

– Чем закончится история? Будут уголовные дела?

– Извинениями губернатора. Думаю, что это будет очень трудно доказать. Пока все это на словах, как брызги шампанского, но они осядут. Если бы Федорищев хотел помочь, он должен был обратиться в следственные органы до публичного выступления.

– Как думаете, судьи и правда берут деньги?

– Судьи ошибаются. Они субъективны, потому что люди. Но субъективизм не построен на приверженности к какой‑то одной команде. Мой опыт говорит, что арбитры просто мало квалифицированы. А еще история с VAR.

– Которая расслабила их.

– Главный судья видел момент, но стоит и ждет решения VAR. Но будь ты увереннее!