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    Мбаппе впервые высказался о подозрении в изнасиловании

    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о подозрении в изнасиловании в Швеции.

    Ранее сообщалось, что француз в октябре отдыхал в Стокгольме – сначала он был замечен в ресторане, а затем в ночном клубе. Впоследствии футболиста обвинили в изнасиловании девушки в отеле. Полиция начала расследование.

    «Я был удивлен, но меня это не беспокоит. Я не получил повестки в суд, у меня та же информация, что и у всех остальных.

    У меня были выходные, и я решил отдохнуть с разрешения тренера. Все было хорошо», – сказал Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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    09.12.2024 00:16
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