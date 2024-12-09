Мбаппе впервые высказался о подозрении в изнасиловании

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о подозрении в изнасиловании в Швеции.

Ранее сообщалось, что француз в октябре отдыхал в Стокгольме – сначала он был замечен в ресторане, а затем в ночном клубе. Впоследствии футболиста обвинили в изнасиловании девушки в отеле. Полиция начала расследование.

«Я был удивлен, но меня это не беспокоит. Я не получил повестки в суд, у меня та же информация, что и у всех остальных.

У меня были выходные, и я решил отдохнуть с разрешения тренера. Все было хорошо», – сказал Мбаппе.