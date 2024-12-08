Батраков отреагировал на интерес «Манчестер Сити»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался об интересе со стороны «Манчестер Сити». Ранее появилась информация, что английский клуб следит за 19-летним россиянином с прошлого года.

– Слышал про «Манчестер Сити»?

– Если только в Костроме (смеется). Я не реагирую никак на это, каждый день что-то пишут. Поначалу, может, что-то читал. Где-то в мечтах, возможно, хотел бы играть там. Я стараюсь, не снижаю к себе требования, пытаюсь прогрессировать на каждой тренировке. Где-то что-то не получается, но это свойственно футболистам и людям.