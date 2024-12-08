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    Батраков отреагировал на интерес «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался об интересе со стороны «Манчестер Сити». Ранее появилась информация, что английский клуб следит за 19-летним россиянином с прошлого года.

    – Слышал про «Манчестер Сити»?

    – Если только в Костроме (смеется). Я не реагирую никак на это, каждый день что-то пишут. Поначалу, может, что-то читал. Где-то в мечтах, возможно, хотел бы играть там. Я стараюсь, не снижаю к себе требования, пытаюсь прогрессировать на каждой тренировке. Где-то что-то не получается, но это свойственно футболистам и людям.

    • Батраков забил 10 голов и сделал 6 ассистов в этом сезоне.
    • Его рыночная цена – 5 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.12.2024 23:25
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    Комментарии (3)
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    Валя Ромашина
    1733710258
    Нет к нему никакого интереса , даже у Оренбурга
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    mrgrox
    1733985739
    Да куда ему формироваться тут, пусть едет как можно раньше и с раннего возраста привыкает к нагрузкам.
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