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    • Мостовой выставил «Спартаку» оценку за первую часть сезона

    Мостовой выставил «Спартаку» оценку за первую часть сезона

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил первую половину сезона в исполнении клуба.

    • У москвичей в РПЛ 6 побед подряд.
    • Команда отстает от 1-го места на 2 очка.
    • «Спартак» последний раз брал чемпионство при Массимо Каррере в 2017 году.

    «Твердая четверка [по пятибалльной шкале]. Последняя часть – вообще на пятерку. Если бы не первая часть... Но это нормально, я об этом много раз говорил. Пока Деян Станкович пришел, присматривался... Но он футбольный человек и быстро разобрался.

    Поэтому даже четыре с плюсом поставлю из-за концовки – меньше трех голов не забивали», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2024 19:30
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