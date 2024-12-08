Мостовой выставил «Спартаку» оценку за первую часть сезона

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил первую половину сезона в исполнении клуба.

У москвичей в РПЛ 6 побед подряд.

Команда отстает от 1-го места на 2 очка.

«Спартак» последний раз брал чемпионство при Массимо Каррере в 2017 году.

«Твердая четверка [по пятибалльной шкале]. Последняя часть – вообще на пятерку. Если бы не первая часть... Но это нормально, я об этом много раз говорил. Пока Деян Станкович пришел, присматривался... Но он футбольный человек и быстро разобрался.

Поэтому даже четыре с плюсом поставлю из-за концовки – меньше трех голов не забивали», – сказал Мостовой.