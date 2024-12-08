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    Мостовой прокомментировал игру Соболева за «Зенит»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

    • У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.
    • Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

    «Как можно оценивать Соболева в «Зените»? У него 0 голов в РПЛ. Так и надо оценивать. Он выходит на замену, попадает в общую массу и теряется. Дзюба забил шикарный гол. Если мы скажем, что даже Дзюба выделяется на фоне Соболева, то тогда мы кидаем камень в Александра. Зачем это делать? У нас совсем недавно Дзюбу клевали и кричали, что он совсем никакой. Это разговоры о тех, кто клюeт. Мы же не клюeм, а говорим правду.

    С одной стороны, хорошо, когда много футболистов в команде, но когда их перебор – плохо. Лусиано, который приехал и забивал в каждой игре, сейчас выходит на замену. Соболев привык играть в основе, но его тоже надо как-то вставлять. Кассьерра привык быть основным, но с приходом двух нападающих стал получать меньше времени. Их же надо как-то встроить. Глушенков, который начал сезон шикарно, выздоровел. Так что у них происходит чехарда», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии (15)
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    Тинез Розоп
    1733659430
    Про трёх центрнапов это факт…жадины
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    ...уефан
    1733659550
    ...Лусиано Семак просто убивает, как игрока(...
    Ответить
    The only one
    1733659871
    Мостовой:"Если мы скажем, что даже Дзюба выделяется на фоне Соболева, то тогда мы кидаем камень в Александра. Но я это уже сказал".
    Ответить
    Интерес
    1733661428
    Надо не со строек и улицы(с метлой) гастеров гнать, а из футбола,уменьшая их "народонаселение".Даже Галицкий не понял,и поддался на уловку-набирай со всего мира,а они,как обвиняют "паспортистов" постоянно,не хотят играть,обижаются,бунтуют.Где баланс-хрен его знает,наверное,выжечь из своего сердца пиетет перед иностранцами,и не заноситься самим,прославляя безудержно свои особенности. Наверное,только жёсткая оценка профессионализма,а не думать,кто что из них потом скажет.
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    Taps
    1733663668
    Революция в команде назрела ... Соболь - инициатор развала команды.
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    DOCTOR PENALTY
    1733663977
    Великий тренер Семак, как великий художник - он так видит. )
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    anatolich72
    1733664822
    Не трогать дельфинов они краснокнижные.
    Ответить
    Фердя
    1733667569
    Складывается такое впечатление, что Спартак заслал в Зенит Соболя для разрушения команды из нутри! Пока план работает!
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    polt
    1733667853
    Однозначно-пустое и никчемное приобретение Зенита(Семака).
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    Владимир-Родионов-yandex
    1733684043
    А казачок засланный за 10 лямов молодцы что купили
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