Мостовой прокомментировал игру Соболева за «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.

Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

«Как можно оценивать Соболева в «Зените»? У него 0 голов в РПЛ. Так и надо оценивать. Он выходит на замену, попадает в общую массу и теряется. Дзюба забил шикарный гол. Если мы скажем, что даже Дзюба выделяется на фоне Соболева, то тогда мы кидаем камень в Александра. Зачем это делать? У нас совсем недавно Дзюбу клевали и кричали, что он совсем никакой. Это разговоры о тех, кто клюeт. Мы же не клюeм, а говорим правду.

С одной стороны, хорошо, когда много футболистов в команде, но когда их перебор – плохо. Лусиано, который приехал и забивал в каждой игре, сейчас выходит на замену. Соболев привык играть в основе, но его тоже надо как-то вставлять. Кассьерра привык быть основным, но с приходом двух нападающих стал получать меньше времени. Их же надо как-то встроить. Глушенков, который начал сезон шикарно, выздоровел. Так что у них происходит чехарда», – сказал Мостовой.