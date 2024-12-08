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    • Шавло описал шансы «Спартака» на чемпионство одним прилагательным

    Шавло описал шансы «Спартака» на чемпионство одним прилагательным

    Бывший спортивный директор «Спартака» Сергей Шавлов оценил последние результаты команды.

    • У москвичей в РПЛ 6 побед подряд.
    • Команда отстает от 1-го места на 2 очка.
    • «Спартак» последний раз брал чемпионство при Массимо Каррере в 2017 году.

    «У «Зенита» спад. Им надо было умудриться проиграть командам из нижней части таблицы. Возможно, что-то происходит в команде. «Зенит» пропустил легкие мячи. Центральные защитники сыграли из рук вон плохо. «Спартак» выглядит здорово, много забивает. Надо посмотреть, кем усилятся красно-белые.

    Вторая часть чемпионата будет очень интересной. У «Спартака» хорошие шансы стать чемпионом, команда стала стабильной, все довольны. Но мы знаем другой «Спартак». Надеюсь, Станкович увидел, кто есть кто и выстроил системную игру», – сказал Шавло.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    1733658350
    Зима всё исправит,я уверен.В отношении обоих.
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    Кривая да нелёгкая
    1733659120
    Портос и Арамис вам а не чемпионство
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    serglider
    1733660736
    Ща, продаваны клуба сплавят Угальде за бабосы в забугорные клубы и усеее... тю-тю чемпионство! В коем сезоне, наконец "сложилась" связка тренера и игроков, как сплоченного коллектива озадаченного конкретной целью, так всегда найдется в клубе умник-продаван, который за бабосы это дело похерит.
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    FCSpartakM
    1733663084
    Спартак даже не на первом месте, чтобы оценивать шансы, как хорошие. Хорошие у тех, кто выше идет
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