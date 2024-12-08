Шавло описал шансы «Спартака» на чемпионство одним прилагательным

Бывший спортивный директор «Спартака» Сергей Шавлов оценил последние результаты команды.

У москвичей в РПЛ 6 побед подряд.

Команда отстает от 1-го места на 2 очка.

«Спартак» последний раз брал чемпионство при Массимо Каррере в 2017 году.

«У «Зенита» спад. Им надо было умудриться проиграть командам из нижней части таблицы. Возможно, что-то происходит в команде. «Зенит» пропустил легкие мячи. Центральные защитники сыграли из рук вон плохо. «Спартак» выглядит здорово, много забивает. Надо посмотреть, кем усилятся красно-белые.

Вторая часть чемпионата будет очень интересной. У «Спартака» хорошие шансы стать чемпионом, команда стала стабильной, все довольны. Но мы знаем другой «Спартак». Надеюсь, Станкович увидел, кто есть кто и выстроил системную игру», – сказал Шавло.