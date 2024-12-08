В «Пари НН» уверены в сохранении места в РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о перспективах команды.

«Конечно же, есть и оптимизм, и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ. Да, были непростые времена, лихорадило – и в плане смены тренерского штаба, и в плане травм, которые случились в том числе перед последней игрой – четыре игрока по причине травм отсутствовали даже на скамейке запасных.

В любом случае оптимизм есть – сейчас начнутся зимние сборы, начнется более глубокая проработка слабых сторон. Уверен, что после зимней паузы ребята выйдут существенно обновленными», – сказал Мелик-Гусейнов.