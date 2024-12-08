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    В «Пари НН» уверены в сохранении места в РПЛ

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о перспективах команды.

    «Конечно же, есть и оптимизм, и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ. Да, были непростые времена, лихорадило – и в плане смены тренерского штаба, и в плане травм, которые случились в том числе перед последней игрой – четыре игрока по причине травм отсутствовали даже на скамейке запасных.

    В любом случае оптимизм есть – сейчас начнутся зимние сборы, начнется более глубокая проработка слабых сторон. Уверен, что после зимней паузы ребята выйдут существенно обновленными», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • Накануне нижегородцы проиграли «Спартаку» (0:3) в 18-м туре.
    • «Пари НН» идет на 12-м месте.
    • Команда в РПЛ с 2021 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1733656408
    Ляжете во втором тайме под первую пятёрку ещё раз.. И будет вам счастье.
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    Айболид
    1733656874
    Наивные ) Возможно вчера вас обманули . (подложили свинью).
    Ответить
    ...уефан
    1733657983
    ...да будет, как и в конце прошлого чемпа - "Толи воля, а толи неволя?"(с)...
    Ответить
    serglider
    1733661833
    Интересно как он их "абгрейдит", что "ребята" после перерыва будут "существенно обновленными"? Если "ребята" за 7-10 лет, что тренировались до НН не смогли выйти на солидный игровой уровень, какая вероятность, что "наверстают" упущенное за эти три зимне-весенних месяца? Оптимизм - это конечно хорошо, но он должен на чем-то фундаментальном базироваться, а не на пустопорожнем трепе языком...
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    FCSpartakM
    1733663323
    Старая песня. Какой смысл было менять серба, когда результаты особо не улучшились? Набирать очки с конкурентами и он мог. Провинциальные управленцы, взятые ХЗ откуда и управляющие бюджетными средствами, а толку, как у местного депутата примерно
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