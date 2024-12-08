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    • Мостовой – о результатах «Зенита»: «Ни в какие рамки не лезет»

    Мостовой – о результатах «Зенита»: «Ни в какие рамки не лезет»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результаты «Зенита».

    • У петербуржцев 2 поражения подряд.
    • Команда сегодня может потерять лидерство.
    • «Зенит» – чемпион последних 6 сезонов.

    «Ни в какие рамки не лезет то, что сейчас происходит с «Зенитом». Как можно проиграть две домашние игры с соперниками на девятом и 10-м местах в РПЛ? Это удивительно! Кто мог представить, что «Зенит» проиграет два матча дома и не наберeт шесть очков? Если бы кто-то спорил, остался бы без штанов.

    Такое ощущение, что у футболистов «Зенита» потухшие глаза и состояние. Если у всех в «Спартаке» виден кураж и горящие глаза, а у «Зенита» всe наоборот. Какая-то психологическая и эмоциональная усталость у команды. Даже когда счeт был 1:2 в пользу «Акрона» и у тольяттинцев удалили игрока, то раньше «Зенит» бежал, рвал и нeсся, а сейчас у игроков нет никаких эмоций.

    Они спокойно реагируют на все вещи: никто никому не пихает, не кричит и не подсказывает. Все ждут, что мяч к ним попадeт и они забьют. Но им непросто, потому что они давно не были в таком состоянии. Все привыкли, что перед ними все расступаются и они по-любому выиграют, а тут мяч не идeт – и всe. Кому-то нужно взять игру на себя, обыграв нескольких соперников, но и этого не получается», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:19
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1733658300
    Браво,инсургент Соболев! Мы этого ждали! Долой гастарбайтеров из-за Большой Лужи!!!
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    serglider
    1733661305
    Шура наконец получил тренерскую лицензию))) Начинать тренерскую деятельность с клубов из низших лиг, походу категорически не хочет)))
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    FCSpartakM
    1733663511
    Это же с прошлого сезона идет. Сидят газовые шишки и не понимают, почему деньги результат не дают
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    andrei-sarap-yandex
    1733666634
    ДОЛОЙ СЕМАКА
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    Plyash
    1733668414
    Да нет,г-н Мостовой,результаты как раз в рамку ворот,которые в Питере на "Газпром Арене" находятся,тютелька в тютельку влезли...На радость всей России,кроме самого Питера со своей Ленинградской областью. За Ленина обидно,пора бы "слугам народа" из ГД область переименовать по человеческим понятиям...
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