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    Бубнов проанализировал 3:0 «Спартака» против «Пари НН»

    Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил матч 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН» (3:0).

    «Спартак» прошелся танком по «Пари НН». У нижегородцев перед этим матчем были большие проблемы с составом. Особенно болезненной выглядела потеря нескольких ключевых игроков нападения. Неудивительно, что топовый «Спартак», находящийся в шикарной форме, не позволил соперникам нанести ни одного удара. Команда Ганчаренко просто присутствовала на поле.

    В первом тайме «Пари НН» сохранил ворота в неприкосновенности только потому, что «Спартак» не использовал свои голевые моменты. Но было понятно, что долго это не продлится. «Красно-белые» просто возили соперников по полю. Рано или поздно любая оборона в таких матчах начинает ошибаться.

    Причины успеха «Спартака» лежат на поверхности. Станкович вот уже несколько туров, как определился с составом. Команда хорошо слажена, и тренер поставил ей эффективный прессинг по всему полю. С такими футболистами московская команда могла забивать и больше голов. Нужно обратить внимание, что красно-белые не забивают меньше трех голов в последних играх, что говорит об отличной физической подготовке. Добавить к этому можно и отсутствие серьезных травм среди лидеров команды.

    После шестой победы кряду можно проводить определенные параллели с последним чемпионским сезоном московского коллектива. Уже сейчас понятно, что Станкович сильнее Массимо Карреры как тренер. У серба гораздо больше опыта, причем с крупными командами. Деян провел большую работу с игроками, раскрыв их потенциал. Маркиньос – безоговорочно лучший игрок матча. Бразилец поучаствовал во всех голевых атаках хозяев, причeм в двух из них в качестве ассистента на забитые мячи.

    Красно-белые уходят в отпуск, чтобы весной решать уже серьезные задачи. После таких результатов у команды появилась возможность бороться за чемпионство и за кубок страны. Сейчас «Спартаку» важно найти правильного спортивного директора, чтобы качественно поработать с составом в зимнюю паузу», – полагает Бубнов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: Sportbox

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    07.12.2024 23:55
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Plyash
    1733613042
    Нормальненько так Бубнов подвёл итоги этого календарного года для Спартака,профессионально. В отличие от всяких там блевотных Мостовых,Радибулановых да Канчельскисов...
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    =Cпартак=
    1733622612
    главное он прав в том что мы наконец то определились с составом!
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    zigbert
    1733639923
    Как всегда грамотно и объективно проанализировал матч и в целом игру Спартака.
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