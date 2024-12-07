Бубнов проанализировал 3:0 «Спартака» против «Пари НН»

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил матч 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН» (3:0).

«Спартак» прошелся танком по «Пари НН». У нижегородцев перед этим матчем были большие проблемы с составом. Особенно болезненной выглядела потеря нескольких ключевых игроков нападения. Неудивительно, что топовый «Спартак», находящийся в шикарной форме, не позволил соперникам нанести ни одного удара. Команда Ганчаренко просто присутствовала на поле.

В первом тайме «Пари НН» сохранил ворота в неприкосновенности только потому, что «Спартак» не использовал свои голевые моменты. Но было понятно, что долго это не продлится. «Красно-белые» просто возили соперников по полю. Рано или поздно любая оборона в таких матчах начинает ошибаться.

Причины успеха «Спартака» лежат на поверхности. Станкович вот уже несколько туров, как определился с составом. Команда хорошо слажена, и тренер поставил ей эффективный прессинг по всему полю. С такими футболистами московская команда могла забивать и больше голов. Нужно обратить внимание, что красно-белые не забивают меньше трех голов в последних играх, что говорит об отличной физической подготовке. Добавить к этому можно и отсутствие серьезных травм среди лидеров команды.

После шестой победы кряду можно проводить определенные параллели с последним чемпионским сезоном московского коллектива. Уже сейчас понятно, что Станкович сильнее Массимо Карреры как тренер. У серба гораздо больше опыта, причем с крупными командами. Деян провел большую работу с игроками, раскрыв их потенциал. Маркиньос – безоговорочно лучший игрок матча. Бразилец поучаствовал во всех голевых атаках хозяев, причeм в двух из них в качестве ассистента на забитые мячи.

Красно-белые уходят в отпуск, чтобы весной решать уже серьезные задачи. После таких результатов у команды появилась возможность бороться за чемпионство и за кубок страны. Сейчас «Спартаку» важно найти правильного спортивного директора, чтобы качественно поработать с составом в зимнюю паузу», – полагает Бубнов.