Глава РПЛ – о сотрудничестве Федорищева с РФС: «Я чту уголовный кодекс, нужна будет помощь — подключимся»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что зарубежные партнеры лиги задавали вопросы о заявлениях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

– Даже зарубежные партнеры позвонили и спросили, что происходит. Взяли паузу. Но это первая реакция партнеров. То, что говорили клубы – повторяться не буду, уже говорил.

– Федорищев почему‑то сотрудничает с РФС, но не с вами.

– Не хочу, чтобы было так. Произошла дискоммуникация. Некоторые люди пользуются этой ситуацией и вкидывают информацию, что мы «империя зла». Есть возможность всe исправить. Уверен, что сядем и всe решим. Будем разбираться во всей ситуации. Это удар по индустрии, а не по клубу.

Я чту уголовный кодекс. Нужна будет наша помощь – подключимся.