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    • Глава РПЛ – о сотрудничестве Федорищева с РФС: «Я чту уголовный кодекс, нужна будет помощь — подключимся»

    Глава РПЛ – о сотрудничестве Федорищева с РФС: «Я чту уголовный кодекс, нужна будет помощь — подключимся»

    Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что зарубежные партнеры лиги задавали вопросы о заявлениях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

    – Даже зарубежные партнеры позвонили и спросили, что происходит. Взяли паузу. Но это первая реакция партнеров. То, что говорили клубы – повторяться не буду, уже говорил.

    – Федорищев почему‑то сотрудничает с РФС, но не с вами.

    – Не хочу, чтобы было так. Произошла дискоммуникация. Некоторые люди пользуются этой ситуацией и вкидывают информацию, что мы «империя зла». Есть возможность всe исправить. Уверен, что сядем и всe решим. Будем разбираться во всей ситуации. Это удар по индустрии, а не по клубу.

    Я чту уголовный кодекс. Нужна будет наша помощь – подключимся.

    • Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
    • Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».
    • РПЛ по итогам внеочередного общего собрания направила письмо Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию. Губернатор позже сообщил, что передал сведения в правоохранительные органы, которые начали проверку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 16:35
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    Комментарии (1)
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    val69
    1733592384
    "Я чту уголовный кодекс"... Прям, О. Бендер.... Не далеко ушел...
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