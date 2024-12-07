Глава РПЛ – о сотрудничестве Федорищева с РФС: «Я чту уголовный кодекс, нужна будет помощь — подключимся»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что зарубежные партнеры лиги задавали вопросы о заявлениях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
– Даже зарубежные партнеры позвонили и спросили, что происходит. Взяли паузу. Но это первая реакция партнеров. То, что говорили клубы – повторяться не буду, уже говорил.
– Федорищев почему‑то сотрудничает с РФС, но не с вами.
– Не хочу, чтобы было так. Произошла дискоммуникация. Некоторые люди пользуются этой ситуацией и вкидывают информацию, что мы «империя зла». Есть возможность всe исправить. Уверен, что сядем и всe решим. Будем разбираться во всей ситуации. Это удар по индустрии, а не по клубу.
Я чту уголовный кодекс. Нужна будет наша помощь – подключимся.
- Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
- Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».
- РПЛ по итогам внеочередного общего собрания направила письмо Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию. Губернатор позже сообщил, что передал сведения в правоохранительные органы, которые начали проверку.