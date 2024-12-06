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    • Степашин – о работе «Динамо» с агентами: «Мучаемся, их работа – мошенничество»

    Степашин – о работе «Динамо» с агентами: «Мучаемся, их работа – мошенничество»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что российский футбол может обойтись без агентов.

    «Как мы работаем с агентами? Мучаемся. Вот господин Павел Андреев для меня это была большая проблема, особенно когда они пытались пригласить Костю Тюкавина, так уж – между нами говоря.

    Арсен Захарян? Ему не надо было уходить так рано. Не надо было так рано. 18-19 лет, парень не созрел еще, там совершенно другой футбол, другая физика. Но там уже семья, там не агент.

    Мне говорят, что агенты нужны. По мне – так нет. Я вырос в Советском Союзе, помню ленинградский «Зенит», «Динамо» Киев, «Спартак», тот еще – обходились же без них. А когда 10%, да еще и больше, заскребают…

    Извини меня, люди воюют, а ребятки, знаю цифры, получают несколько миллионов, в том числе долларов. За что? Что, они вырастили футболиста? Это называется мошенничество, с моей точки зрения, давно нужно принимать закон о так называемых агентах. Но говорят, что они нужны», – сказал Степашин.

    • Ранее самарский губернатор Вячеслав Федорищев инициировал проверку агентской деятельности, связанной с «Крыльями Советов».
    • Лицензированием агентов занимается РФС.
    • Упомянутый Степашиным Андреев считается самым влиятельным агентом России.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    06.12.2024 22:58
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1733518435
    Бессильное позорное высказывание представителя власти! *****!
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    Интерес
    1733519238
    Ты стоял у истоков этого "позорного явления".Что-то ранее не слышно было,чтобы хлопал дверью,грозил кулаком,хотя был не последним человеком в государственной машине управления.
    Ответить
    Cleaner
    1733519339
    Степашин, что ты за власть, если с мелкими мошенниками совладать не можешь? Или, все же, агенты - это НЕ МОШЕННИКИ?
    Ответить
    САДЫЧОК
    1733555049
    Так дай ему по зубам этому Андрееву! И другие сразу убегут!
    Ответить
    Борис34684
    1733558764
    Футбольные агенты похоже не хило кому то башляют, раз у них так все на мази. Ведь РФС даёт лицензии агентам.
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