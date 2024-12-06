Степашин – о работе «Динамо» с агентами: «Мучаемся, их работа – мошенничество»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что российский футбол может обойтись без агентов.

«Как мы работаем с агентами? Мучаемся. Вот господин Павел Андреев для меня это была большая проблема, особенно когда они пытались пригласить Костю Тюкавина, так уж – между нами говоря.

Арсен Захарян? Ему не надо было уходить так рано. Не надо было так рано. 18-19 лет, парень не созрел еще, там совершенно другой футбол, другая физика. Но там уже семья, там не агент.

Мне говорят, что агенты нужны. По мне – так нет. Я вырос в Советском Союзе, помню ленинградский «Зенит», «Динамо» Киев, «Спартак», тот еще – обходились же без них. А когда 10%, да еще и больше, заскребают…

Извини меня, люди воюют, а ребятки, знаю цифры, получают несколько миллионов, в том числе долларов. За что? Что, они вырастили футболиста? Это называется мошенничество, с моей точки зрения, давно нужно принимать закон о так называемых агентах. Но говорят, что они нужны», – сказал Степашин.