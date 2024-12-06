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    Наумов объяснил хейт в адрес «Зенита»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил, почему большинство российских болельщиков хотят прекращения гегемонии «Зенита».

    «Не сомневаюсь, что бо́льшая часть России болеет за «Краснодар», но не сомневаюсь, что бо́льшая часть страны хочет прекращения гегемонии «Зенита». «Зенит» не нравится многим не потому, что он стал чемпионом, а потому что у команды не очень хороший вектор развития. Он не очень много пользы приносит российскому футболу. В условиях, когда нас изолировали от европейского футбола, нужно больше внимания уделять российским игрокам и развитию внутреннего футбола. Раньше играли в еврокубках, где нужно было быть на уровне, поэтому привлекали очень много иностранцев. Это было оправданно.

    Сейчас, несмотря на то что лимит в восемь легионеров, «Зенит» выпускает 10 иностранцев. Алип не считается легионером, а Дуглас получил российское гражданство. Это не нравится многим людям. Понятно, что все питерцы болеют за «Зенит». Не бывает такого, что, живя в Питере, ты не болеешь за «Зенит». Но мне в качестве коренного питерца эта команда по духу кажется чужой. Тот состав, который был раньше, где играли Кержаков, Аршавин, Быстров, Малафеев, Денисов, Зырянов и остальные, – это были родные футболисты, а сейчас это чужая команда. И многие питерцы это говорят.

    В России многим не нравится, что «Зенит» за счeт газпромовских денег имеет преимущество перед остальными командами. Команда фактически имеет преимущество за счeт финансов. Многие спрашивают: «А какой тренер Семак? Мы же его называем лучшим тренером России».

    А почему он лучший? Потому что «Зенит» тренирует? Многие тренеры могут тренировать этот клуб и добиться результата. В клубе очень хорошие условия, которых нет ни в какой другой команде», – сказал Наумов.

    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Команда и сейчас лидирует в таблице.
    • В мае 2025 года «Зенит» отпразднует 100-летие.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.12.2024 21:33
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    Комментарии (5)
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    Красногвардейчик
    1733510491
    Ну что...каждое слово в точку
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    andrei-sarap-yandex
    1733511703
    в КРАСНОДАРЕ все игроки местные ?????? восемь легионеров +1 арменин который умнее ВОЛКОВа за то что перешёл в ЗЕНИТ. а СПЕРЦЯН продал всех и РОССИЮ и принял гражданство АРМЕНИИ....НАУМОВ не тебе ни мне судить .....лучше бы отменили лимит на легионеров....надоело смотреть на КАРАВАЕВА.ЗОБНИНА И ЕГО ОПГ.......УРАЛ С 12 ЛЕГИОНЕРАМИ ВЫЛЕТЕЛ.....ХРЕНОВО РАБОТАЮТ АКАДЕМИИ В РОССИИ.....БЕЗДАРНЫЕ ТРЕНЕРА а вы хотите результат и болельщиков на стадионах ??????
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    n876
    1733512569
    Зенит позор российского футбола
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    FCSpartakM
    1733558908
    в принципе сказал, то о чем уже лет пять говорят. Притом свой говорит по сути. Просто точка дошла до того, что уже свои начали относится равнодушно к этому проекту. И вопрос даже не в 10 иностранцах, сколько в полном отсутствии подпуску своей молодежи даже в проходных матчах. Газпром деградировал чемп, подмял под себя , а в итоге весь футбол в стране такой, что последние годы в Европе мы мучались, а сборная состоит из игроков в лучшем случае среднего уровня.
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