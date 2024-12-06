Мостовой отреагировал на трансферный бан ЦСКА от ФИФА

Александр Мостовой высказался о санкциях ФИФА в отношении ЦСКА.

На клуб наложили трансферный бан.

Ограничения будут действовать до лета 2026 года.

ЦСКА идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 17 турах.

«Можно ли прожить с учeтом долгого бана? Без трансферов, наверное, вряд ли, потому что каждый год нужно игроков покупать и продавать.

Я не знаю, как это комментировать, сложная ситуация. Мы же не знаем всех нюансов. В простых ситуациях не знаешь, как разбираться, когда у тебя в долг взяли и не отдают по 10-15 лет, а тут суммы крупные.

Ситуации же такой бы не было, если бы была мирная жизнь. Мы лишь со стороны за этим наблюдаем, поэтому ответа нет», – заявил Мостовой.