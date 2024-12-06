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    Мостовой отреагировал на трансферный бан ЦСКА от ФИФА

    Александр Мостовой высказался о санкциях ФИФА в отношении ЦСКА.

    • На клуб наложили трансферный бан.
    • Ограничения будут действовать до лета 2026 года.
    • ЦСКА идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 17 турах.

    «Можно ли прожить с учeтом долгого бана? Без трансферов, наверное, вряд ли, потому что каждый год нужно игроков покупать и продавать.

    Я не знаю, как это комментировать, сложная ситуация. Мы же не знаем всех нюансов. В простых ситуациях не знаешь, как разбираться, когда у тебя в долг взяли и не отдают по 10-15 лет, а тут суммы крупные.

    Ситуации же такой бы не было, если бы была мирная жизнь. Мы лишь со стороны за этим наблюдаем, поэтому ответа нет», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.12.2024 19:30
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1733503125
    ...это, что ж такое? Это прямо первый раз с тобой такое! Не нашелся, что ответить(. С козырей, Саня, надо было заходить, что мол бан наложили не футбольные человеки)...
    Ответить
    R_a_i_n
    1733503924
    А Мостовой посрать ходит иногда? Достали его высказывания. Открываешь бомбу и везде Мостовой, Мостовой, Мостовой ...
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    oyabun
    1733509564
    Когда нечего сказать, то зачем вообще рот открывать? Бе,ме - интервью ни о чем.
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    Интерес
    1733514184
    А ты походатайствуй там,у своих,о снятии бана.Ты же всесильный царь.
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