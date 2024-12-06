Педро из «Зенита» сравнил цены в Петербурге и Сан-Паулу

Нападающий «Зенита» Педро высказался о ценах в России и Бразилии.

– Как тебе русская еда? Какое место в Санкт-Петербурге твоe любимое?

– Я не очень люблю экспериментировать с едой. Я всегда ем те блюда, к которым привык в Бразилии. Нечасто пробую новые вещи, но здесь всегда ем макароны.

Моя еда здесь – это разные виды пасты. С тeртым сыром!

– Санкт-Петербург – дорогой город? Сравни его с Сан-Паулу.

– В обоих городах есть дорогие места, думаю, большой разницы нет. Есть места в Сан-Паулу, где тоже тратится много денег, как и здесь. Но, возможно, в Петербурге расходы больше.