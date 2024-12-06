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    Педро из «Зенита» сравнил цены в Петербурге и Сан-Паулу

    Нападающий «Зенита» Педро высказался о ценах в России и Бразилии.

    – Как тебе русская еда? Какое место в Санкт-Петербурге твоe любимое?

    – Я не очень люблю экспериментировать с едой. Я всегда ем те блюда, к которым привык в Бразилии. Нечасто пробую новые вещи, но здесь всегда ем макароны.

    Моя еда здесь – это разные виды пасты. С тeртым сыром!

    – Санкт-Петербург – дорогой город? Сравни его с Сан-Паулу.

    – В обоих городах есть дорогие места, думаю, большой разницы нет. Есть места в Сан-Паулу, где тоже тратится много денег, как и здесь. Но, возможно, в Петербурге расходы больше.

    • 18-летний Педро в «Зените» с февраля.
    • Его статистика: 40 матчей, 6 голов, 4 ассиста.
    • Контракт бразильца с клубом действует до конца 2028-го.

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    Источник: Metaratings

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    06.12.2024 13:54
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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1733483279
    ) Ну ,хоть про борщ- ни слова. Осторожничает..)
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    serhio80
    1733483716
    Где там в питере фавелы? А то эта пед.ра по дому скучает)
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    Красногвардейчик
    1733486479
    В Питере пора фавелы строить)) где нибудь в Купчино)
    Ответить
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