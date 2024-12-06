Педро из «Зенита» сравнил цены в Петербурге и Сан-Паулу

Нападающий «Зенита» Педро высказался о ценах в России и Бразилии.
– Как тебе русская еда? Какое место в Санкт-Петербурге твоe любимое?
– Я не очень люблю экспериментировать с едой. Я всегда ем те блюда, к которым привык в Бразилии. Нечасто пробую новые вещи, но здесь всегда ем макароны.
Моя еда здесь – это разные виды пасты. С тeртым сыром!
– Санкт-Петербург – дорогой город? Сравни его с Сан-Паулу.
– В обоих городах есть дорогие места, думаю, большой разницы нет. Есть места в Сан-Паулу, где тоже тратится много денег, как и здесь. Но, возможно, в Петербурге расходы больше.
- 18-летний Педро в «Зените» с февраля.
- Его статистика: 40 матчей, 6 голов, 4 ассиста.
- Контракт бразильца с клубом действует до конца 2028-го.