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    Каманцева опросили в МВД после заявления Федорищева

    В управлении МВД по Самарской области опросили главу экспертно-судейской комиссии РФС Павла Каманцева в рамках доследственной проверки, сообщили источники РБК. Она проводится после заявления главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе

    Опросить Каманцева решили в том числе из-за его слов о коррупции в российском футболе во время разговора с Федорищевым. В ходе одной из бесед с главой ЭСК губернатор задал вопрос о существовании коррупции в российском футболе. Каманцев ответил положительно, но подчеркнул, что доказательств этому не имеет.

    Каманцев сказал РБК, что в ходе обсуждения информации, которую губернатор получил из «Крыльев Советов» [о наличии задолженности в размере 36 миллионов рублей за взятки судьям], Федорищев спросил его, верит ли он в то, что это может быть правдой.

    «Я ответил, что может, у нас также бывают подозрения, мы регулярно проводим проверки при наличии сигналов. Уголовное дело против «Чайки» показало, что коррупция возможна, но РФС прикладывает максимальные усилия, чтобы ее искоренить. По итогу мы договорились о совместной работе и координации», – говорит Каманцев.

    • Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
    • Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».
    • Губернатор отметил, что при оценке деятельности «Крыльев Советов» были выявлены нарушения, и выразил уверенность, что их необходимо проверить по следующим статьям Уголовного кодекса: «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1) и «Мошенничество» (ст. 159) или «Присвоение и растрата» (ст. 160).

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    Источник: РБК

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    06.12.2024 12:24
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    Комментарии (4)
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    andr45
    1733479035
    «В ходе одной из бесед с главой ЭСК губернатор задал вопрос о существовании коррупции в российском футболе. Каманцев ответил ПОЛОЖИТЕЛЬНО, но подчеркнул, что доказательств этому не имеет» Экий же якобы «безграмотный» этот чинуша, не подозревающий о статье 81 УК РФ))) Статья 81. Увольнение в связи с утратой доверия 2. Сотрудник, замещающий должность руководителя (начальника), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему сотрудника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Думаю, что к нему она и очень даже применима)
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    Интерес
    1733488144
    Попался,сверчок!
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    АЛЕКС 58
    1733496299
    При чём здесь Чайка? Может начнёте с РПЛ? С Мюллера и его банды в РФС? Вот пид...ы!
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