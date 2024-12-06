Каманцева опросили в МВД после заявления Федорищева

В управлении МВД по Самарской области опросили главу экспертно-судейской комиссии РФС Павла Каманцева в рамках доследственной проверки, сообщили источники РБК. Она проводится после заявления главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе

Опросить Каманцева решили в том числе из-за его слов о коррупции в российском футболе во время разговора с Федорищевым. В ходе одной из бесед с главой ЭСК губернатор задал вопрос о существовании коррупции в российском футболе. Каманцев ответил положительно, но подчеркнул, что доказательств этому не имеет.

Каманцев сказал РБК, что в ходе обсуждения информации, которую губернатор получил из «Крыльев Советов» [о наличии задолженности в размере 36 миллионов рублей за взятки судьям], Федорищев спросил его, верит ли он в то, что это может быть правдой.

«Я ответил, что может, у нас также бывают подозрения, мы регулярно проводим проверки при наличии сигналов. Уголовное дело против «Чайки» показало, что коррупция возможна, но РФС прикладывает максимальные усилия, чтобы ее искоренить. По итогу мы договорились о совместной работе и координации», – говорит Каманцев.