Агент Батракова отреагировал на информацию об интересе «Сити»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичeв высказался об интересе «Манчестер Сити» к 19-летнему хавбеку.

«У меня нет этой информации, но если это соответствует действительности, то я не удивлeн, потому что если внимательно проследить за карьерой Гвардиолы, то игроки такого плана с такими скиллами его всегда привлекают, ведь игра его команды строится именно на умных, техничных игроках. Рано прогнозировать, но я думаю, игроки с такими скиллами проявят себя в любом чемпионате.

Этим занимаются помощники главного тренера, очень внимательно смотрят, но опять же на дистанции. Да, сейчас Алексей начал играть ярко, но в любом случае, если они придут к выводу, что он им нужен, то только после как минимум двух сезонов стабильной игры на таком уровне. Иначе это всe большие риски», – сказал Кузьмичeв.