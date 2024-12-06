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    • Агент Батракова отреагировал на информацию об интересе «Сити»

    Агент Батракова отреагировал на информацию об интересе «Сити»

    Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичeв высказался об интересе «Манчестер Сити» к 19-летнему хавбеку.

    «У меня нет этой информации, но если это соответствует действительности, то я не удивлeн, потому что если внимательно проследить за карьерой Гвардиолы, то игроки такого плана с такими скиллами его всегда привлекают, ведь игра его команды строится именно на умных, техничных игроках. Рано прогнозировать, но я думаю, игроки с такими скиллами проявят себя в любом чемпионате.

    Этим занимаются помощники главного тренера, очень внимательно смотрят, но опять же на дистанции. Да, сейчас Алексей начал играть ярко, но в любом случае, если они придут к выводу, что он им нужен, то только после как минимум двух сезонов стабильной игры на таком уровне. Иначе это всe большие риски», – сказал Кузьмичeв.

    • Ранее Legalbet сообщил, что Батраков попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
    • 19-летний футболист провел в этом сезоне 22 матча за «Локомотив», забил 11 голов, отдал 8 передач. Также на счету Батракова 2 игры и 1 гол за сборную России.
    • Он дебютировал в составе «Локомотива» 31 марта этого года.
    • Контракт Батракова с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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    Источник: Legalbet

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    06.12.2024 12:05
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    Комментарии (9)
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    ilich55
    1733479235
    "с такими скиллами его всегда привлекают" Очередной геймер, диванно-интернетный игрочишка высказался. Гвардиола с утра до ночи пялится в ящик, считает сколько, у кого и каких скиллов имеется.
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    serhio80
    1733485255
    Ну какой сити батракову) ещё глушенкова в Ливерпуль отправьте)
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    Борис34684
    1733486013
    Рановато однако думать о переходе, ещё даже сезон нормально не отыграл а уже разговоров как о супер игроке.
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    Томик
    1733486521
    На самом деле не "Алексей сейчас стал играть ярко", а "Алексей сейчас перестал играть ярко". Надеюсь временно перестал.
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    Каратель помойников
    1733487022
    И какие скилы у батракова? Да молодой и талантливый ,но не более.про дзагоева,смолова,чалова и т д. примерно так же говорили и где они на совместных фото с гвардиолой?))) в Спартаке был "русский Месси" и где он со своими силами?
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    alefreddy
    1733490810
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