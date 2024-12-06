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    • Канчельскис назвал место, которое займет «Спартак» по итогам сезона

    Канчельскис назвал место, которое займет «Спартак» по итогам сезона

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлениях «Спартака»

    «Эксперты говорят, что «Спартак» благодаря пяти победам подряд вернулся в чемпионскую гонку? Ну, подождем конца сезона. Резкий всплеск бывает всегда.

    Они сейчас на каком месте? На третьем? У них всегда будут всплеск и падение, они займут своe 4-е место, нормально, ничего нового нет! В конце сезона своe место займут. Пускай говорят, а в конце сезона одно и то же всегда происходит.

    Завышенные ожидания? Ну, могут говорить, как угодно, они всегда так говорят, ну, 2-3 игры выиграют и опять говорят. В конце сезона надо будут искать какие-то оправдания, вот они и будут искать. Подождем конца сезона, посмотрим, что скажут эти специалист, кто виноват и что есть что.

    Больше 20 лет это происходит в «Спартаке»? Ну да, они каждый год так говорят, где-то чего-то, где-то уже близко, а мы сейчас, а потом бац, концовка, и 4-5 место, ничего удивительного я не вижу. На следующий год то же самое будет. Только мне интересно, что эти специалисты скажут и кого они виноватым сделают. Вот и всe», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» одержал 5 побед подряд в РПЛ.
    • Команда занимает 3-е место с 34 очками после 17 туров. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    06.12.2024 10:55
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1733472421
    Пятое.Но это выдающаяся победа-выигранная дуэль с ЦСКА.
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    шахта Заполярная
    1733480823
    Кончита - будем посмотреть. Сдается мне опять переобуваться будешь. Тогда назвал бы, кто в тройке будет, а мы посмотрим в конце сезона, какой ты специалист
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